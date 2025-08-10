KISELE PAPRIKE PUNJENE KROMPIROM Tradicionalni recept za svaki dan

Paprike punjene raznim filovima su odličan izbor ako želite ukusan obrok.

Iako su paprike punjene mesom i pirinčem možda češće na menijima, kisele paprike punjene krompirom su dobra opcija za letnji ručak.

Recept je sa YouTube kanala „Domaći kuhar“, gde možete pronaći mnogo ideja za kuvanje.

Sastojci:

paprike

1,5 kilograma krompira

dve glavice crvenog luka

50 grama maslaca

so

dve kašike vegete

jedna kašika mlevene paprike

beli luk

ulje za premazivanje paprika

Priprema:

Paprike treba očistiti i posoliti 24 sata pre punjenja da se kisele. Posle toga ih dobro procedite.

Krompir ogulite i skuvajte. U šerpi ispržite sitno iseckani crveni luk, a ako želite, dodajte i malo belog luka. Kada je krompir gotov, izminjačite ga u pire. Dodajte maslac, vegetu i mlevenu papriku. Dobro izmešajte i dodajte isprženi luk.

Paprike napunite krompirovim filom, a ostatak krompira stavite u tepsiju oko paprika. Paprike premažite s malo ulja. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni 25 minuta na 230 stepeni.

(Pančevac)