KISELE PAPRIKE PUNJENE KROMPIROM Tradicionalni recept za svaki dan
Paprike punjene raznim filovima su odličan izbor ako želite ukusan obrok.
Iako su paprike punjene mesom i pirinčem možda češće na menijima, kisele paprike punjene krompirom su dobra opcija za letnji ručak.
Recept je sa YouTube kanala „Domaći kuhar“, gde možete pronaći mnogo ideja za kuvanje.
Sastojci:
paprike
1,5 kilograma krompira
dve glavice crvenog luka
50 grama maslaca
so
dve kašike vegete
jedna kašika mlevene paprike
beli luk
ulje za premazivanje paprika
Priprema:
Paprike treba očistiti i posoliti 24 sata pre punjenja da se kisele. Posle toga ih dobro procedite.
Krompir ogulite i skuvajte. U šerpi ispržite sitno iseckani crveni luk, a ako želite, dodajte i malo belog luka. Kada je krompir gotov, izminjačite ga u pire. Dodajte maslac, vegetu i mlevenu papriku. Dobro izmešajte i dodajte isprženi luk.
Paprike napunite krompirovim filom, a ostatak krompira stavite u tepsiju oko paprika. Paprike premažite s malo ulja. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni 25 minuta na 230 stepeni.
(Pančevac)