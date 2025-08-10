EDS: Više od 400.000 korisnika aplikacije za očitavanje brojila

BEOGRAD: U Srbiji je do sada više od 400.000 građana instaliralo mobilnu aplikaciju Elektrodistribucije Srbije (EDS) za prijavu očitanih stanja brojila, a oko 250.000 je već koristu za dostavu stanja, izjavila je danas direktorka direkcije EDS-a za podršku tržištu Ana Pavlović.

Ona je Tanjugu kazala da ostale načine za dostavu stanja očitanih brojila za utrošenu električnu energiju koristi preko 50.000 građana u Srbiji.

Pavlović je podsetila da je početkom godine EDS uvela novu digitalnu uslugu za prijavu očitanih stanja brojila u mobilnoj aplikaciji ED Srbije i na kompanijskom sajtu www.elektrodistribucija.rs kako bi korisnicima omogućila da sami dostave stanje mesečne potrošnje električne energije.

„Putem mobilne aplikacije ED Srbije možete brzo, jednostavno i lako da prijavite svoje stanje na brojilima tako što ćete ukucati šifru vašeg mernog mesta, fotografisati vaše brojilo ili ih uvesti iz galerije i jednostavnim klikom na prijavi stanje, ta stanja stižu EDS-u odakle ih mi nakon verifikacije i obrade šaljemo na izradu računa“, objasnila je Pavlović.

Ona je naglasila da ta procedura nije kompolikovana, pogotovo ne za mlađe sugrađane.

Prema rečima Pavlovićeve EDS je vodio računa i o građanima koji ne ne koriste mobilne aplikacije i ne vole baš IT tehnologije i njima je omogućeno da samoočitavanje brojila mogu da prijave u poslovnicama EDS putem šaltera, mejlova za prijavu i preko besplatne telefonske kontakt linije 0800 360 300.

Korisnici koji imaju pametna brojila, kako ističe sagovornica Tanjuga, ne treba da sami vrše očitavanja i da prijavljuju stanja, jer se to sve vrši daljinskim putem.

Pavlović je dodala i da su brojne prednosti za građane ako se opredele za samoočitavanje brojila, a među njima je i ta što prijavom za samočitače građani ulaze u jednu aktivnu ulogu i mogu da prate svoju potrošnju struje i prilagođavaju je sopstvenim navikama.

„Građani će dobiti i račun za električnu energiju ranije nego što bi dobili da zaposleni u EDS izlaze na teren, pogotovo što mogu da je prate i putem portala Uvidu račun, a takođe, izbećiće i eventualnu situaciju da kada radnici dođu da očita brojilo oni nisu kod kuće i da ne dobiju račun sa potrošnjom nula, odnosno da budu neočitani“, rekla je direktorka direkcije EDS-a za podršku tržištu

Potrošači, da bi koristili ovu uslugu EDS trebalo bi da instaliraju aplikaciju ED Srbije sa Gugl plej prodavnice https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eds.edsrbije ili da u internet pretraživaču otvore stranicu https://elektrodistribucija.rs/prijava_ocitanih_stanja_online.

Video-uputstvo je dostupno na Jutjub nalogu Elektrodistribucije Srbije https://youtu.be/mLSvhI1pDSw?si=hceetAlDQF5Nfps_

Za ispravnu prijavu potrebno je popuniti obeležena polja i dodati fotografije brojila na kojima se vidi stanje niže i više tarife, odnosno ukupno stanje za jednotarifna brojila.

Šifra mernog mesta ili ED broj mogu se pronaći u gornjem levom uglu na prednjoj strani računa za električnu energiju, a broj brojila na zadnjoj strani u tabeli sa očitanim stanjima.

Prijave očitanih stanja brojila mogu da se pošalju od 1. do 6. u mesecu, kako bi se ispoštovali rokovi za obradu i slanje podataka snabdevaču radi izrade računa.

