Srbija uvodi protokol za decu s dijabetesom u vrtićima

Ministri prosvete i zdravlja Dejan Vuk Stanković i Zlatibor Lončar potvrdili da Srbija konačno uvodi protokol za postupanje s decom obolelom od dijabetesa u predškolskim ustanovama, za šta se Kurir intenzivo zalaže

Nakon što su čuveni „libra“ senzori stigli u Srbiju, a i nakon što je najavljeno da će uskoro deca, koja o trošku države imaju pravo na senzore za kontinuirano merenje glukoze, isto pravo zadržati i nakon punoletstva, vreme je da, konačno, uvedemo sigurnost i bezbednost u vrtićima i za mališane s dijebetesom. Nakon pisanja i insistiranja Kurira na protokolu za škole, koji je donet još februara 2023, pa i jučerašnjeg podsećanja da još nemamo davno obećani protokol za vrtiće, došlo je vreme da se i ovde stvari promene nabolje. Za dobrobit mališana sa šećernom bolešću, ali i na olakšanje njihovim roditeljima i starateljima.

Deca su najvažnija

– Nakon Protokola o postupanju u školi sa učenicama obolelim od dijabetesa, ušli smo u završnu fazu izrade protokola za predškolske ustanove i biće donesen u najskorijem mogućem roku. Od izuzetnog je značaja da osim bezbednog školskog, imamo i bezbedno okruženje za decu s dijabetesom u vrtićima. Prvenstveno da bismo sprečili moguće situacije povećanog rizika po zdravlje i život dece u vrtićima, kao i kako bismo utvrdili prava i obaveze svih učesnika u procesu – kaže za Kurir ministar prosvete Dejan Vuk Stanković.

Ministarstvo prosvete, naglašava Stanković, protokol donosi u saradnji s Ministarstvom zdravlja.

– To je primer dobre prakse međuresorne saradnje s važnim zajedničkom ciljem, jer ne postoji ništa što je važnije od zdravlja i dobrobiti naše dece. Nastavićemo da radimo na unapređenju uslova za učenike na svim nivoima obrazovnog sistema, a jedan od ključnih ciljeva je, naravno, briga o bezbednosti i zdravlju dece – navodi Stanković i ističe:

– Zahvaljujem i kolegi iz Vlade, ministru turizma i omladine Huseinu Memiću, koji je lični primerom pokazao kako se bori ne samo za svoje već i za svu ostalu decu. I sam sam se, ulaskom u Vladu Srbije, lično uverio koliko se angažuje za dobrodit obolelih od dijabetesa. Zahvaljujem i Kuriru, koji se sistematično i kontinuirano bavi ovom temom od nesumnjivog javnog interesa, čime doprinosi da problemi osoba s dijabetesom budu vidljiviji i brže rešavani.

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar ističe da je zdravlje dece apsolutni prioritet ovog resora Vlade Srbije.

Precizno regulisano

– Protokolom za postupanje s decom obolelom od dijabetesa u predškolskim ustanovama precizno ćemo regulisati postupanje zaposlenih počev od prilagođavanja aktivnosti, obroka i ishrane potrebama deteta, pa do postupanja u slučaju akutnih komplikacija dijabetesa, tj. hiperglikemije ili hipoglikemije. Deca su nam prioritet i ovim protokolom pokazujemo da smo uvek za rešenja koja će dati veću sigurnost i bezbednost svim našim građanima, a posebno najmlađima, i omogućiti standarde kao u najrazvijenijim državama – ističe Lončar i dodaje:

Ministar Memić: Hvala državi i Kuriru na najmodernijim senzorima za mlade

– Ako me pitate šta je najveći uspeh od kada sam došao na mesto ministra, rekao bih da je to svaka bitka dobijena za svu decu i roditelje koji se bore s dijabetesom – kaže za Kurir Husein Memić.

Ministar je javnim priznanjem, u intervjuu Kuriru – da na crno kupuje senzore „libre“, koji doskoro nisu bili ni registrovani u Srbiji, i da svesno krši zakon jer mu je zdravlje i život deteta iznad zakona – načinio u startu veliki korak za dobrobit obolelih od dijabetesa.

– Dobre vesti ohrabruju. Više ne moram kršiti zakon – smeje se ministar, pa će ozbiljno:

– Važno je što će i „libra“ uskoro biti dostupna i o trošku obaveznog zdravstvenog osiguranja. A posebno me, i kao čoveka i kao ministra zaduženog za mlade, raduje najava da će svi koji steknu pravo na senzore o trošku države pre navršenih 18 godina života, senzore o trošku države imati i nakon punoletstva, na čemu sam stalno insistirao. Time pokazujemo da vodimo računa o mladima, koji su naša budućnost i na kojima sve naše ostaje. Hvala Kuriru i državi, nije sve završeno, nastavljamo dalje – ističe Memić.

– Država omogućuje građanima da koriste najkvalitetnije, najsavremenije i najmanje invazivne sisteme za merenje nivoa šećera, pa su upravo u Srbiju stigli i senzori „FreeStyle Libre 2 plus“, kako smo i najavili. Izmenama Pravilnika o najvišem iznosu naknada troškova za medicinskotehnička pomagala koja se izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, koje su u proceduri stupanja na snagu, omogućujemo da ti senzori budu dostupni građanima Srbije i o trošku države. I daćemo sve od sebe da kontinuirano podižemo granicu, odnosno godište za besplatno korišćenje ovih najnaprednijih tehnologija.

