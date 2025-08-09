Pun Mesec 9. avgusta razotkriva ono što koči naš put

Ako ste proteklih nedelja imali osećaj da se vozite emocionalnim rolerkosterom bez sigurnosnog pojasa, ne brinite. Avgustovski Pun Mesec, uskoro se pojavljuje i mogao bi doneti upravo onu kosmičku jasnoću za kojom ste čeznuli. Poznat i pod nazivom Sturgeon Moon, ove godine, ovaj nebeski spektakl stiže 9. avgusta ujutru.

Ono što ovaj Pun Mesec čini posebnim jeste njegov položaj u znaku Vodolije, dok Sunce sija kroz znak Lava, stvarajući kosmičko nadmetanje između individualnog izraza i kolektivne svesti. Ukratko: lunacija donosi lične revolucije i društvena buđenja za sve znakove Zodijaka. Vreme je da prigrlimo svoju jedinstvenost, ali i da doprinesemo nečemu što prevazilazi naše lične ciljeve.

Ovan

Pun Mesec u Vodoliji osvetljava vaše prijateljske odnose koje ste možda zanemarili u poslednje vreme. Ako osećate potrebu da obnovite kontakt sa nekim iz prošlosti tokom ovog retrogradnog Merkura, sada je trenutak da to razmotrite. Ipak, ova lunarna faza vas navodi da preispitate vrednost tih odnosa i pitate se da li su zaista vredni vraćanja. Budite iskreni prema sebi i ne idealizujte prošlost. Jupiter i Venera podstiču inspiraciju i mogu pomoći u isceljenju postojećih veza.

Bik

Saturn i Mars mogu dovesti do tenzija, ali Venera i Jupiter nude stabilnost i harmoniju, posebno za zemljane znakove poput vašeg. Pun Mesec pokreće i priznanje vaših uspeha — ako ste vredno radili, očekujte pohvale. Takođe, energija se fokusira i na ljubav: Venera, vaša vladarka, u spoju sa Jupiterom, dodaje dozu romantike u vaš život. Otvorite se za emocije i dozvolite sebi da budete vođeni srcem.

Blizanci

Kao vazdušnom znaku, pun Mesec vam donosi talas optimizma i odlučnosti. Mars i lunarna energija vas pokreću da ostvarite svoje ciljeve i istaknete svoje talente. Sada vam je lako da se posvetite poslu i planovima, jer Mars donosi neophodnu snagu i samopouzdanje. Iskoristite ovaj period za rad na sebi, jer će vam to pomoći da se pripremite za ulazak Saturna u Ribe sledećeg meseca.

Rak

Pun Mesec u Vodoliji vas podstiče da ne žurite s planovima za budućnost, već da ostanete prisutni u sadašnjem trenutku. Umesto bežanja od prošlosti, naučite kako da je iskoristite kao temelj za zdravu budućnost. Jupiter i Venera vam mogu pomoći da se fokusirate na ovde i sada. Iako Mars i Pluton mogu izazvati osećaj hitnosti, Venera vas usmerava ka strpljivosti i postepenom napretku.

Lav

Pun Mesec u vašem suprotnom znaku donosi priče o izgubljenim ljubavima . Ova lunarna faza je poziv da pogledate duboko u sebe i odlučite šta želite da unesete u svoju sadašnju romantičnu priču. Ako ste slobodni, ova energija može probuditi duboke emocije i nostalgična sećanja. Iskoristite priliku za introspektivu: pišite, meditirajte, osluškujte svoje srce. Jupiter i Venera vam nude emocionalni balans i unutrašnje isceljenje.

Devica

Pun Mesec vas podstiče da donesete važne odluke u vezi sa svojim svakodnevnim rutinama i navikama. Ovo je savršen trenutak da obećate sebi promenu jer će Saturn uskoro testirati vašu doslednost kada uđe u Ribe. Uz podršku Venere i Jupitera, imate sve što vam treba da se povežete s drugima i možda stvorite novo okruženje koje vas podržava. Fokusirajte se na organizaciju i stvaranje strukture koja vam zaista koristi.ć

Vaga

Ova nedelja donosi snažne promene za vas. Vaša vladarka, Venera, priprema se za susret s Jupiterom u znaku Raka, pozicionirajući temu ljubavi u centar pažnje. Pun Mesec vas podseća da prvo morate negovati ljubav prema sebi. Vreme je da se oslobodite zavisnosti od drugih i da pronađete snagu u sopstvenoj nezavisnosti. Naučite da budete sebi dovoljni pre nego što otvorite srce drugima.

Škorpija

Ova lunarna faza vas podseća da otpustite stare zamerke i da se otvorite za saradnju. Ako želite napredak, sada je trenutak da pokažete zrelost i spremnost na zajednički rad. Jupiter i Venera u vama srodnom vodenom znaku Raka donose potencijal za isceljenje, razumevanje i strpljenje. Ovo je period pomirenja: sa sobom i sa drugima. Iskoristite ga da ponovo uspostavite ravnotežu u vašim najvažnijim odnosima.

Strelac

Tokom godine ste možda imali osećaj kreativne blokade, ali sada Pun Mesec u Vodoliji traži od vas da utišate unutrašnjeg kritičara i probudite svog unutrašnjeg navijača. Sezona Lava vas podržava u tome da izrazite ono što vas zaista inspiriše. Vaš vladar Jupiter u blizini Venere donosi talas samopouzdanja i zahvalnosti za sopstveni rad. Iskoristite ovu priliku da zaronite u sopstveni svet mašte i pronađete novu inspiraciju.

Jarac

Jupiter i Venera donose novu lepotu i ljubav u vaše odnose, dok Pun Mesec traži da otpustite bol iz prošlih veza. Sada je vreme da se pripremite za poglavlje puno ljubavi, rasta i obilja. Osetićete osvežavajuću energiju i sposobnost da pišete novu životnu priču, oslobođenu okova prošlosti. Prigrlite ono što dolazi sa verom i otvorenim srcem.

Vodolija

Ovo je vaš pun Mesec. Nakon dugog Saturnovog boravka u vašem znaku, sada s Plutonom imate priliku da duboko osmotrite kako ste se razvijali od 2021. godine. Lunarna svetlost vam pokazuje koliko ste napredovali i podseća vas da je svaki korak važan. Jupiter i Venera dodaju dozu razigranosti i uživanja u svakodnevici. Vreme je za hobije i aktivnosti koje vam donose radost i rasterećenje.

Ribe

Pun Mesec vam donosi jasnoću u pogledu onoga što vam je zaista potrebno u životu. Ova energija vas priprema za ulazak Saturna u vaš znak sledećeg meseca. Pluton u znaku Vodolije dodatno pojačava introspektivu. Postavite sebi važna pitanja: Šta želite da ostvarite? Da li vam je potrebna veća disciplina? Jupiter i Venera vam bude veru u sopstvene sposobnosti i olakšavaju komunikaciju u bliskim odnosima. Iskoristite ovaj trenutak da jasno izrazite svoje emocije.

elle.rs