Plandište: Početak priprema i nova fudbalska groznica

Fudbalski timovi sa teritorije Optštine Plandište zvanično su počeli sa pripremnim utakmicama za jesenji deo šampionata. Nakon ne baš sjajnih rezultata u prethodnoj sezoni, transformaciji liga, velikom broju timova koji su prešli u niži rang takmičenja, na red je došao pripremni period za nove izazove na travnatoj površini.

Fudbalski klub Sloga iz Plandišta je nakon skoro 10 godina igranja u višem rangu takmičenja i Vojvođanskoj ligi Istok, ispala u Južnobanatsku B ligu.

Takmičarska godina imala je svojih uspona i padova. Odličan start u prolećnom delu šampionata, sjajni rezultati, velike pobede, doveli su ekipu Sloge do granice ostanka u ligi. Međutim, vrlo loš jesenji deo prvenstva i mali broj osvojenih bodova koštao je ekipu Sloge ispadanja iz lige. Doduše, na ruku im nije išla ni činjenica da su i timovi iz viših liga uticali da veliki broj timova ispada iz lige. Šta je, tu je. Sistem takmičenja je takav, nazda nema. Sada ostaje da ekipa u novom sazivu pruži svoj maksimum i izbori plasman u viši rang takmičenja.

Pojačanja koja su došla u ovom prelaznom roku moraju da opravdaju poverenje. Prekaljeni asovi uz mlade snage i kvalitetno odrađene pripreme garant su za nešto bolji početak jesenjeg dela šampionata. Obzirom da se radi o pripremnim utakmici, cilj je da trener vidi sa kojim timom raspolaže, koje su ključne tačke za napredak i kako treba unaprediti kvalitet igre u nastavku pripremnog perioda i na startu šampionata.

Prvenstvo je pred nama, šampionat samo što nije počeo, vremena je sve manje za uigravanje i taktiziranje, a očekivanja su uvek velika od tima iz Plandišta. Ono što svakako raduje je da se stvara kostur tima od mladih i perspektivnih fudbalera koji mogu biti nosioci igre u narednih 10 godina.

Timovi koji se takmiče u područnoj ligi Alubunar Plandište imali su vrlo aktivan prelazni rok. Treninzi zatvorenog tipa i uigravanje tima je samo početak jednog procesa koji do početka ligaškog dela takmičenja treba da pripremi ekipe za naporno fudbalsko takmičenje. Ono što posebno raduje ljubitelje fudbala u Plandištu je činjenica da je područna liga ove sezone izuzetno jaka, da veliki broj timova konkuriše za visok plasman i da će se igrati vrlo interesantni lokalni derbiji.

Uz FK Naša Krajina iz Kupinika, Mladost iz Velike Grede, Solunac iz Banatskog Sokolca, Graničar iz Miletićeva, Slogu iz Margite, najviše raduje činjenica da se ponovo pokrenuo i klub iz Hajdučice. Da li ćemo imati i još jednog povratnika nakon višegodišnje pauze, FK Veliki Gaj, ostaje da se vidi u narednom periodu. Volje ima, energije još više, uz malu podršku meštana, nema sumnje da i ova fudbalska priča može da zaživi.

Početak prvenstva se primiče. Aktivnosti kluba su na zavidnom nivou. Biće ovo vrlo zanimljiva fudbalska jesen za sve ljubitelje bubamare u Opštini Plandište.

(EVršac)