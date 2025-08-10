Dan za pamćenje na Prvoj plaži u Jabuci!

Prva plaža u Jabuci ponovno oživela smehom, uzbuđenjem i pozitivnom energijom, održano je tradicionalno takmičenje u ribolovu na plovak za učenike od prvog do osmog razreda.

Deca su s puno strpljenja i entuzijazma bacala kuke, a roditelji su ih bodrili s obale.

Atmosfera je bila odličnog takmičarskog duha protkanog druženjem i smehom.

Po završetku takmičenja usledila je svečana dodela nagrada: najboljima su podeljeni pehari, a svim učesnicima medalje i zahvalnice za trud i učešće.

Organizatori su se potrudili da niko ne ostane gladan, sve je zaokruženo ukusnim burgerima koji su zasladili dan.

„Veliko hvala svima koji su pomogli u realizaciji ovog događaja roditeljima, volonterima i sponzorima“, poručili su organizatori na FB grupi Omladinci Jabuke.

(Pančevac)