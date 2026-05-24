Omladinci ispisali istoriju: Železničar prvak Vojvodine

Omladinci Železničara iz Pančeva ispisali su istoriju u Omladinskoj ligi Vojvodine. Oni su zauzeli prvo mesto kolo pre završetka sezone, čime su ostvarili jedan od najvećih uspeha mlađih kategorija kluba.

Železničar je pred poslednje kolo obezbedio nedostižnu prednost od pet bodova u odnosu na Hajduk iz Divoša i tako potvrdio dominaciju tokom sezone. U dosadašnjih 25 utakmica ekipa je zabeležila 18 pobeda, dva remija i pet poraza, a prvenstvo će završiti duelom protiv Železničara iz Inđije.

Nakon osvajanja prvog mesta, Pančevce očekuje baraž za plasman u Omladinsku ligu Srbije, gde će im rival biti prvoplasirani tim lige Zapadne Srbije.

Trenutno je u toj konkurenciji najbliže prvom mestu Jedinstvo iz Uba, koje je osvojilo 76 bodova u 28 odigranih mečeva.

