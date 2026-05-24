I to je Pančevo: U daljini izdanci na raskršću
U daljini
Bliskost sa drugim osobama nam je svima važna.
Prijatelji, bez zareza, uskaču u našu vatru.
Kako bi nam pomogli da prevaziđemo trenutne traume.
Objektivniji su, pa nas bolje vide. A vole nas.
Osobe „parkirane” pored nas, s kojima smo u vezi…
Najčešće nas vole, ali bolje vide sebe nego nas.
Što je normalno, nema „ljutiš”; pođimo od sebe.
Tek kad se u daljini pojavi samosvest hodamo ka njoj.
Izdanci
U gomili je fino i komotno, ušuškano: svi isto misle.
Čak i ne mora da postoji vođa tog čopora.
Ipak, ako je tu – slušamo ga, izdanci smo njegovi.
Ako ga nema, opet je okej; istomišljenici se slažu.
Sranje nastaje kada se pojavi neko sa novom idejom.
Stvaraju se struje: ko je za, a ko protiv.
Moramo da se odredimo, da imamo svoje mišljenje.
Ispada da je najteže ono što je najlakše.
Na raskršću
Postoje momenti u kojima se pitamo šta ćemo.
Jer smo bliži smrti nego rođenju.
Ostavljamo li nešto iza sebe.
Ima i onih koji pohlepno hvataju poslednju šansu.
Šta god to bilo, a uglavnom se radi o seksu.
Ta poslednja dobija množinu.
Što vodi u promiskuitet, besciljnost.
Pa ne znaju da li će levo ili desno, svejedno je.
(Pančevac / Siniša Trajković)
