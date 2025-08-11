Bebe labuda na Prečistaču u Vršcu!

Ekologija u praksi – kada svi zajedno radimo na dobrobiti prirode, rezultati su vidljivi“, kažu u JKP Drugi oktobar Vršac.

Na Prečistaču u Vršcu, ponovo su se izlegli novi mladunci labuda!

Ovaj divan trenutak je jasan znak da je voda čista i dobro prečišćena, objavilo je JKP Drugi oktobar na društvenim mrežama.

Čuvari prirode i JKP „Drugi oktobar“ svakodnevno rade na očuvanju i unapređenju životne sredine, a grad Vršac nastavlja da bude mesto gde je životni prostor povoljan i za ljude i za ptice. Ekologija u praksi – kada svi zajedno radimo na dobrobiti prirode, rezultati su vidljivi“, kažu u JKP Drugi oktobar.

(Pančevac)

