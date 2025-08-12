Poljoprivrednici iz Vojvodine pozvani na ‘Interagro 2025’“

Privredna komora Vojvodine pozvala je poljoprivrednike iz pokrajine da se prijave za učešće na Međunarodnom sajmu poljoprivrede, lova i ribolova „Interagro 2025“, koji će biti održan u Bijeljini od 18. do 20. septembra. Prijave su otvorene do 1. septembra.

Tokom tri dana trajanja sajma, posetioci će moći da se upoznaju sa raznovrsnom ponudom poljoprivredne mehanizacije, alata, semena i sadnica, hrane i pića, pčelinjih proizvoda, opreme za lov i ribolov, preparata za zaštitu i gajenje biljaka, stočne hrane i mineralnih đubriva, kao i da prisustvuju stočarskoj izložbi.

Program će biti obogaćen stručnim predavanjima, panelima, okruglim stolovima i drugim pratećim sadržajima.

(Pančevac)