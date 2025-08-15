Recept za najukusniju kupus salatu: Biće kao iz restorana ako izbegnete ovu grešku

Da li ste primetili da je kupus salata uvek ukusnija, slađa i mekša u restoranu nego kod kuće?

Zapravo, tajna dobre salate krije se u činjenici da naseckani (ili narendani) kupus odstoji duže, nego kada je mi na brzinu pripremimo kod kuće. To daje vremena povrću, koje ima izobilje vitamina, da otpusti vodu i omekša pod delovanjem soli i sirćeta pa je rezultat super ukusna salata.

Uz sledećih par caka napravićete kupus salatu baš kao da ste je naručili iz restorana.

Potrebni sastojci: kupus

so

šećer

jabukovo sirće

maslinovo ulje

biber

Naseckajte kupus što tanje (ili ga narendajte), pa ga sasvim malo posolite i lagano izgnječite rukom.

Dodajte na vrh noža šećera, pa izmešajte viljuškom i kašikom i, ako je moguće, ostavite salatu da odstoji bar desetak minuta.

Zatim prelijte sa malo jabukovog sirćeta i maslinovog ulja, pa dobro izmešajte i pobiberite. Po želji, dodajte i malo peršuna – za dekoraciju.

Važna napomena:

Mladi, zeleni kupus treba manje gnječiti i neka kraće stoji, a beli, jesenji kupus treba gnječiti više i ostaviti da duže odstoji.

Ova namirnica je nepresušan izvor minerala i vitamina, a još više ih ima, verovali ili ne – kiseli kupus.

Zbog obilja vitamina C koji poseduje kupus može da stane rame uz rame sa limunom i pomorandžom. U 100 grama kupusa ima 50 mg vitamina C. Osim toga u kupusu ima znatnih količina vitamina A, B1, B2, B3, B6 i E vitamina. Tu su i vitamin P (bioflavonoidi), kao i vitamin U (metilmetioninsulfonij) koji se inače koristi u terapiji gastritisa, ulkusa želuca i duodenuma.

Ne treba zaboraviti da kupus obiluje i mineralnim materijama kao što su kalijum, kalcijum, fosfor, gvožđe i magnezijum. U svežim listovima ovog povrća nalaze se velike količine hlorofila koji podstiče povećanje hemoglobina u krvi. Upravo zbog toga preporučuje se kao redovna namirnica svima koji pate od malokrvnosti.

U kupusu se nalaze i dve vrste materija koje koče preteranu aktivnost štitaste žlezde i deluju protiv Bazedovljeve bolesti.

( www.krstarica.com)