Od 14. avgusta počinje Gospojinski post: Traje samo dve nedelje, ali je jedan od najstrožih

Gospojinski post jedan je od četiri velika pravoslavna posta, ali se izdvaja po tome što je najkraći – traje samo dve sedmice, od 14. avgusta, kada se obeležava Dan svetih mučenika Mukaveja i njihove majke, do 28. avgusta, kada se proslavlja Uspenje Presvete Bogorodice (Velika Gospojina).

Iako kratak, Gospojinski post se smatra jednim od najstrožih – pravili su skoro istovetni kao u Vaskršnjem postu. Sastoji se uglavnom u uzdržavanju od mrsne hrane ( „na vodi“), osim nedeljom kada je dozvoljena upotreba ulja i vina. Na praznik Preobraženja Gospodnjeg (19. avgusta) dozvoljena je riba.

Poseban slučaj je kada Velika Gospojina padne u sredu ili petak — i u tom slučaju se ne posti od mrsnog, već podjednako kao vikendom jedu riba, vino i ulje.

Zašto je Gospojinski post toliko strog? Ustanovljen je u čast Presvete Bogorodice koja je, prema predanju, poslednje dane svog zemaljskog života provela u postu i molitvi. Ovaj post je najmlađi, prvi put spominjan u spisima Teodora Studita (826), a konačno utvrđen na Carigradskom saboru 1166. godine.

Suština istinskog posta nije samo u uzdržavanju od hrane već i u dubokom duhovnom preobražaju — uz molitvu, pokajanje i suzdržavanje od zlih misli, reči i dela. Ovaj period podstiče vernike da otarase duše i tela, i približe se Bogu.

(Pančevac)