Promenljivo sa sunčanim intervalima

Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 14 do 18, a najviša od 25 do 29.

U Srbiji se danas nakon pretežno oblačnog jutra očekuje promenljivo vreme sa sunčanim intervalima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U brdsko-planinskim predelima ponegde kratkotrajna kiša.

U Beogradu nakon oblačnog jutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima.

Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura oko 17, a najviša dnevna oko 28.

U Srbiji u subotu pretežno sunčano, u košavskom području uz umeren, na jugu Banat i jak jugoistočni vetar. Samo na istoku Srbije umereno i potpuno oblačno sa slabom kišom. U nedelju prolazno naoblačenje sa severozapada s kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom.

Biometeorološka prognoza Tegobe mogu imati osobe sa srčanim obolјenjima i astmatičari. Nesanica, glavobolјa i bolovi u zglobovima su moguće meteoropatske reakcije.

(Pančevac)