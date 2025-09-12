Vesti Društvo

Promenljivo sa sunčanim intervalima

Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 14 do 18, a najviša od 25 do 29.

08:00

12.09.2025

Podeli vest:

Foto: Milan Šupica

U Srbiji se danas nakon pretežno oblačnog jutra očekuje promenljivo vreme sa sunčanim intervalima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U brdsko-planinskim predelima ponegde kratkotrajna kiša.

Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 14 do 18, a najviša od 25 do 29.

U Beogradu nakon oblačnog jutra promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima.

Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura oko 17, a najviša dnevna oko 28.

U Srbiji u subotu pretežno sunčano, u košavskom području uz umeren, na jugu Banat i jak jugoistočni vetar. Samo na istoku Srbije umereno i potpuno oblačno sa slabom kišom. U nedelju prolazno naoblačenje sa severozapada s kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom.

 

Biometeorološka prognoza

Tegobe mogu imati osobe sa srčanim obolјenjima i astmatičari. Nesanica, glavobolјa i bolovi u zglobovima su moguće meteoropatske reakcije.

 

(Pančevac)

Tagovi

Južni Banat Pančevo RHMZ temparature

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.