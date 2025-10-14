Oblačno, temperatura do 20 stepeni

U Srbiji će danas biti oblačno, a na severu Srbije i u Negotinskoj Krajini sa dužim sunčanim intervalima, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i umeren, na istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni vetar.

Najniža temperatura biće od šest stepeni do 11, a najviša od 15 do 18, u istočnim krajevima oko 20 stepeni.

U Beogradu će biti umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima.

Najniža temperatura biće oko 10 stepeni, a najviša dnevna oko 17 stepeni.

Do četvrtka će se zadržati suvo i stabilno vreme, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, i sa dnevnom temperaturom u većini mesta u intervalu od 15 do 18 stepeni, a na istoku Srbije i do 20. Naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima koje će u petak zahvatiti južne, krajem dana i u subotu proširiće se i na ostale predele osim na Vojvodinu gde će se zadržati suvo vreme, a prestanak padavina očekuje se u nedelju.

Biometeorološka prognoza Na većinu hronično obolelih biometeorološke prilike mogu imati relativno povolјan uticaj. Osobama sa kardiovaskularnim tegobama se savetuje izvestan oprez. Od meteoropatskih reakcija mogući su glavobolјa i razdražlјivost.

(Pančevac)