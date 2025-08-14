Počivajte u miru, junaci: Srpsko vojničko groblje “Mali Zejtinlik” na Sokocu

Srpsko vojničko groblje “Mali Zejtinlik” nalazi se na Sokocu, nedaleko od Sarajeva i predstavlja spomen obeležje koje je građeno po uzoru na Solunsko groblje srpskim dobrovoljcima Zejtinlik.

Krstovi u Malom Zejtinliku su u stroju, što simbolizuje junake koji su tako stajali na braniku otadžbine.

Ovo obeležje, Sokolac, sarajevsko-romanijsku regiju i celu Republiku Srpsku čine svetilištem gde je gromoglasna tišina nadvladala svaku reč.

U sklopu groblja nalazi se i crkva Svete Petke, koja je deo kompleksa “Mali Zejtinlik” na kojem je sahranjeno 970 boraca Vojske Republike Srpske poginulih na području opština u okolini Sarajeva koje su nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma pripale Federaciji BiH. Hram je izgrađen 2013, a osveštan 2015. godine.

Kada je 21. novembra 1995. godine potpisan mirovni sporazum u Dejtonu, rat u Bosni i Hercegovini je završen. Rodila se nova država, a neki koji su se borili u tom ratu, te zime umrli su drugi put i tako je nastao Mali Zejtinlik u Sokocu.

Kao što sporazum nije potpisan u Dejtonu, već u vojnoj bazi Rajt-Peterson kod Dejtona, tako su i Srbi koji su živeli kod Sarajeva znali da tu neće ostati. Ni oni, niti njihova deca koja su se borila u ratu.

Srbi iz Vogošće, Grbavice, Dobrinje, Hadžića, Ilidže, Rajlovca, Ilijaša i drugih delova srpskog Sarajeva, njih 150 000, nisu verovali vlastima u Bosni i Hercegovini. Počeli su da odlaze, gde je ko mogao, a oni koji su u ratu sahranili svoje najmilije, krenuli su na put do novog groblja, sa kojeg, veruju, niko nikada više neće seliti poginule borce.