Počivajte u miru, junaci: Srpsko vojničko groblje “Mali Zejtinlik” na Sokocu

18:00

14.08.2025

Foto: FB/Otočastvo

Srpsko vojničko groblje “Mali Zejtinlik” nalazi se na Sokocu, nedaleko od Sarajeva i predstavlja spomen obeležje koje je građeno po uzoru na Solunsko groblje srpskim dobrovoljcima Zejtinlik.
Krstovi u Malom Zejtinliku su u stroju, što simbolizuje junake koji su tako stajali na braniku otadžbine.
Ovo obeležje, Sokolac, sarajevsko-romanijsku regiju i celu Republiku Srpsku čine svetilištem gde je gromoglasna tišina nadvladala svaku reč.
U sklopu groblja nalazi se i crkva Svete Petke, koja je deo kompleksa “Mali Zejtinlik” na kojem je sahranjeno 970 boraca Vojske Republike Srpske poginulih na području opština u okolini Sarajeva koje su nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma pripale Federaciji BiH. Hram je izgrađen 2013, a osveštan 2015. godine.
Kada je 21. novembra 1995. godine potpisan mirovni sporazum u Dejtonu, rat u Bosni i Hercegovini je završen. Rodila se nova država, a neki koji su se borili u tom ratu, te zime umrli su drugi put i tako je nastao Mali Zejtinlik u Sokocu.
Kao što sporazum nije potpisan u Dejtonu, već u vojnoj bazi Rajt-Peterson kod Dejtona, tako su i Srbi koji su živeli kod Sarajeva znali da tu neće ostati. Ni oni, niti njihova deca koja su se borila u ratu.
Srbi iz Vogošće, Grbavice, Dobrinje, Hadžića, Ilidže, Rajlovca, Ilijaša i drugih delova srpskog Sarajeva, njih 150 000, nisu verovali vlastima u Bosni i Hercegovini. Počeli su da odlaze, gde je ko mogao, a oni koji su u ratu sahranili svoje najmilije, krenuli su na put do novog groblja, sa kojeg, veruju, niko nikada više neće seliti poginule borce.

