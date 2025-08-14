Letnji meseci kao prekretnica: Ovi horoskopski znaci najčešće donose velike odluke baš tokom leta

Leto u mnogima budi osećaj nove energije, želju za svežim počecima i slobodom. Dani su duži, svetlosti ima više, a ta kombinacija često nas podstakne da preispitamo gde smo i kuda želimo da idemo.

Dok pojedini horoskopski znaci leto doživljavaju kao idealan trenutak za odmor i zabavu, drugi ga koriste kao odskočnu dasku za ozbiljne životne promene, bilo da je reč o promeni posla, selidbi, prekidu odnosa ili započinjanju potpuno nove faze.

Lav

Lav je znak koji najviše sija tokom leta – i toga je više nego svestan. Za pripadnike ovog znaka, letnji meseci često predstavljaju vreme za veliko „osveženje“ – bilo na ličnom, emotivnom ili profesionalnom planu. Puni su samopouzdanja, spremni na radikalne poteze, pa nije neobično da baš tada promene izgled, posao, ili čak grad u kojem žive.

Zašto baš leto: Lav tada ima osećaj da je na vrhuncu snage, pa mu ni najodvažnije promene ne predstavljaju prepreku.

Strelac

Strelci su poznati po svom avanturističkom duhu i potrebi za slobodom. Leto im daje dodatni vetar u leđa da napuste ono što ih sputava. Često baš tada odluče da daju otkaz, završe vezu koja ih guši ili jednostavno spakuju kofere i krenu u nepoznato. Njihove promene umeju da budu nagle, hrabre i nepredvidive.

Zašto baš leto: Bezbrižnost i lakoća letnjih dana pokreću u njima potrebu da slušaju sebe i biraju ono što ih istinski ispunjava.

Blizanci

Za Blizance, leto je savršen trenutak za istraživanje i uzbuđenje. Njihova radoznalost tada dolazi do izražaja – upisuju nove kurseve, upoznaju zanimljive ljude, putuju i donose odluke koje mogu potpuno da im promene životni pravac. Kod njih se sve menja brzo – ideja nastane iz znatiželje, a završava kao ozbiljna životna odluka.

Zašto baš leto: Zato što tada najviše uče, upoznaju i putuju, a svaki susret i iskustvo za njih može biti okidač za promenu.

Ribe

Za Ribe, leto donosi emotivno razbuđivanje. U tom periodu često se povlače u sebe, preispituju odnose, otpuštaju ono što ih tišti i hrabro završavaju poglavlja koja im više ne prijaju. Letnji meseci za njih su prilika da se iscjele, duhovno obnove i ponovo pronađu mir.

Zašto baš leto: Zato što tada najjasnije čuju sopstveni unutrašnji glas i spremni su da biraju ono što donosi spokoj.

(24sedam.rs)