Otkrijte koji su vaši srećni dani od 12. do 18. avgusta

U danima kada „planete i sazvežđa“ kažu da su povoljni, koristite sva znanja i veštine koje vam je život dao; a u danima kada se savetuje oprez, koristite sva upozorenja svojih roditelja i svih ostalih učitelja. …Samo se ne bojte – jer zapravo ima više srećnih dana nego što imamo vremena. Saznajte koji su vaši srećni dani ove nedelje.

Ovan

Brinete se o poboljšanju svoje pozicije u odnosu na ostale saigrače i vešto kalkulišete u raznim situacijama. Važno je da nametnete svoj stil igre kako biste postigli maksimalne rezultate: u sredu, četvrtak i ponedeljak. Ako je potrebno, računajte na svoje skrivene adute. Izbegavajte direktan uticaj crne i crvene u utorak i subotu.

Bik

Postoje razne opcije za izbor, ali imate veliki impuls i sposobni ste da prepoznate svoju dobitnu kombinaciju. Uradite sve što je potrebno da biste ostvarili svoje takmičarske ciljeve: u utorak, petak i nedelju. Obavezno računajte na pozitivan uticaj parnih brojeva. Važno je održati dobru poziciju u četvrtak i ponedeljak.

Blizanci

Prava umetnost je iskoristiti sve adute koji su vam na raspolaganju da biste postigli neki povećani profit ili maksimalne rezultate. Pod velikim ste takmičarskim i planetarnim uticajem: u utorak, četvrtak i subotu. Važno je da se povučete u kritičnom trenutku ili da sačuvate sve svoje interese u petak i nedelju.

Rak

Znate kako da procenite povoljnu priliku. U zavisnosti od vaših takmičarskih težnji, koristite proverenu formulu koja garantuje povećanje profita: u utorak, četvrtak i subotu. Potrebno je da se povučete u kritičnom trenutku kako biste sačuvali svoj ulog i što bolju poziciju u odnosu na sve ostale saigrače u sredu i petak.

Lav

Znate kako da se prilagodite različitim uslovima igre i iskoristite sve prednosti koje imate u odnosu na ostale saigrače. Pod uticajem ste faktora sreće: u utorak, četvrtak i nedelju. U zavisnosti od takmičarskih okolnosti, računajte na svoje skrivene adute. Izbegavajte direktan uticaj crne i crvene u petak i ponedeljak.

Devica

U odličnoj ste takmičarskoj formi i istrajno idete ka svojim ciljevima. Ponekad vaša sklonost ka riziku deluje kao velika prednost u odnosu na saigrače i donosi značajniji uspeh. Na vama je da prepoznate svoju dobitnu kombinaciju u utorak, sredu i ponedeljak. Izbegavajte neke ekstremne situacije u četvrtak i petak.

Vaga

Bitno vam je da trijumfujete na različitim takmičarskim stranama. Iskoristite neke tajne adute da biste uspešno ostvarili svoje ciljeve u utorak, sredu i nedelju. Takođe možete računati na pozitivne uticaje bele boje. Ako ste u zoni visokog rizika, obavezno izbegavajte opciju „sve ili ništa“ u četvrtak i ponedeljak.

Škorpija

U odličnoj ste takmičarskoj formi i znate kako da procenite najbolji trenutak za delovanje. Ne oklevajte, sve je moguće pod uticajem faktora sreće: u sredu, petak i ponedeljak. Važno je kombinovati različite opcije koje su vam dostupne. Ako vas neko ometa, izbegavajte zonu visokog rizika u utorak i četvrtak.

Strelac

U odličnoj ste takmičarskoj formi i znate kako da prepoznate svoju dobitnu kombinaciju. Usmerite pažnju na glavnu nagradu: u sredu, četvrtak i ponedeljak. Postoji niz prilika koje možete lako i veoma uspešno ostvariti. Izbegavajte neka rivalstva koja negativno utiču na vašu koncentraciju u utorak i petak.

Jarac

Postoji mogućnost promene vašeg položaja. Važno je nadmudriti ostale saigrače dobro osmišljenom taktikom i iskoristiti svoje skrivene adute u utorak, petak i ponedeljak. Takođe možete računati na pozitivne uticaje bele boje. Obratite pažnju na iznenadni susret sa osobom znaka: Strelac, Riba, Devica ili Bik u sredu i četvrtak.

Vodolija

Povremeno možete računati na pozitivne uticaje ili kombinaciju parnih brojeva. Važno je prepoznati najbolji trenutak kada bi trebalo da sprovedete uspešnu akciju: u sredu, četvrtak i subotu. Ako vas prate razne sumnjive okolnosti, obavezno izbegavajte faktor rizika koji pojačava veća rivalstva u nedelju i ponedeljak.

Ribe

U promenljivoj ste formi i nedostaje vam koncentracija potrebna za završnu fazu igre. Ne dozvolite da vas jedan od vaših saigrača iznenada navede da napravite pogrešan izbor u subotu i nedelju. U zavisnosti od vaših takmičarskih aspiracija, koristite proverenu formulu koja garantuje povećane dobitke u utorak, sredu i četvrtak.

