12,3 miliona za sanaciju fasade Hemijsko-medicinske škole u Vršcu

Fasada školske zgrade, koja datira iz 1913. godine, nalazi se u veoma lošem stanju, sa vidnim oštećenjima, zbog čega je neophodna hitna intervencija radi obezbeđenja bezbednosti učenika, zaposlenih i građana.

Dodeljena sredstva omogućiće izvođenje neophodnih radova koji će sprečiti dalje propadanje objekta i obezbediti sigurno okruženje za nastavu.

Iz tekuće budžetske rezerve izdvojena su i sredstva u iznosu od 12,8 miliona dinara za Gerontološki centar „Novi Sad“ za nabavku dve nove industrijske mašine za pranje veša kapaciteta po 45 kilograma, za potrebe Službe vešeraja.

Ova služba svojom delatnošću obuhvata domove za smeštaj korisnika, Prihvatilište sa Svratištem za beskućnike, Dnevni boravak za odrasla i starija lica, kao i Klubove za odrasla i starija lica, sa ukupnim kapacitetom od nekoliko hiljada korisnika.

Ova ulaganja predstavljaju nastavak kontinuirane podrške Pokrajinske vlade ustanovama socijalne zaštite i značajno doprinose unapređenju uslova života i rada korisnika i zaposlenih.

