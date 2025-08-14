Vršac: Magnetna rezonanca stiže u SBPB

Ponosna sam na još jedan uspešan prekogranični projekat vredan više od 5 miliona evra, sproveden između Srbije i Rumunije čime dokazujemo da je Grad Vršac i dalje jedan od lidera u realizaciji projekata iz IPA fondova u našoj zemlji.

Gradonačelnica Vršca Dragana Mitrović i direktorka Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti dr Jelena Đokić, sa svojim saradnicima, danas su obišle završne radove na proširenju dijagnostičkog centra ove ustanove. U novoizgrađenom prostoru u narednom periodu biće instalirana prva magnetna rezonanca u jednoj državnoj zdravstvenoj ustanovi u Južnom Banatu, nabavljena u saradnji sa rumunskim partnerom putem IPA projekta prekogranične saradnje.

„Ovim značajnim ulaganjem, uz već postojeće savremene uređaje, Specijalna bolnica u Vršcu, postaje vodeći centar za radiološku dijagnostiku u čitavom regionu. Ponosna sam na još jedan uspešan prekogranični projekat vredan više od 5 miliona evra, sproveden između Srbije i Rumunije čime dokazujemo da je Grad Vršac i dalje jedan od lidera u realizaciji projekata iz IPA fondova u našoj zemlji. Ka zdravstvenim ustanovama u Vršcu, gravitira preko 100 hiljada stanovnika, potencijalnih korisnika ovih usluga i najvažnije je da će svi pacijenti iz Južnog Banata pregled moći da obave bez naknade, samo sa uputom, uz minimalno vreme čekanja, a što će biti od neprocenjivog značaja za život i zdravlje svih naših sugrađana.“ izjavila je gradonačelnica Vršca Dragana Mitrović.

Nabavljeni uređaj, superprovodni magnet PHILIPS MR5300 jačine magnetnog polja 1,5 Tesla – predstavlja poslednju generaciju tehnologije „bez helijuma“, što značajno smanjuje troškove održavanja i potrošnju električne energije. Omogućava pregled celog tela u jednom snimanju, kao i pojedinačnih delova tela u znatno kraćem vremenu, sa specijalizovanim softverima za dobijanje što preciznijih nalaza. Uređaj je prilagođen komfornijem pregledu pacijenata – otvor većih dimenzija, dva izmenljiva stola za pripremu pacijenata i usklađenost sa najsavremenijim tehničkim standardima garantuju brzu, preciznu i efikasnu dijagnostiku. Usluge ove magnetne rezonance biće u potpunosti uključene u zdravstveni sistem Republike Srbije i dostupne svim pacijentima sa uputom, bez ikakve naknade, uz najkraće moguće vreme čekanja. Vrednost samog uređaja je oko 1,6 miliona evra, a isporuka je predviđena u oktobru ove godine, dok se početak rada MRI kabineta očekuje krajem tekuće godine.

„Ukupna vrednost projekta iznosi 5.055.900,40 evra, a partner na projektu je Okružna bolnica za urgentnu medicinu Rešica. Visina sopstvenog učešća naše bolnice iznosi 15% što iznosi 443.614,14 evra, a sredstva su obezbeđena u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Republike Srbije. Projekat je od velikog značaja za više od 100.000 stanovnika koji gravitiraju ka Vršcu i našoj Specijalnoj bolnici, ali takođe i za pacijente iz čitave Srbije kojima hitnost ovog pregleda neophodna. U našoj ustanovi već rade dvoje specijalista radiologije i dva lekara su na specijalizaciji, što obezbeđuje spremnost za puno korišćenje novih dijagnostičkih mogućnosti. Naši lekari i tehničari će u skladu sa preporukama proizvođača proći dodatne obuke za rad na aparatu ovog tipa, a dogovorena je i saradnja sa ustanovama tercijalnog nivoa u vidu konsultacija prilikom čitanja nalaza“ izjavila je Dr Jelena Đokić, direktorka SBPB „Dr Slavoljub Bakalović, Vršac.

Tokom današnjeg obilaska, gradonačelnica i direktorka govorile su i o tekućim investicijama u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Trenutno je u toku dogradnja objekta odeljenja za lečenje bolesti zavisnosti što će omogućiti znatno uvećanje broja postelja za ove potrebe, a već u predstojećem periodu očekuje se početak izgradnje potpuno novog depandansa u kojem će se nalaziti centar za rehabilitaciju pacijenata nakon preživljenog moždanog udara, prvi ovakvog tipa u Srbiji.

