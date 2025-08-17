Južni Banat

Alibunar: Sredstva od Pokrajine za modernu stomatološku stolicu

16:01

17.08.2025

Foto: Opština Alibunar

Dom zdravlja Alibunar saopštio je da je na Pokrajinskom konkursu dobio sredstva za nabavku nove stomatološke stolice.

„Posle dužeg niza godina, u Službu za stomatološku zdravstvenu zaštitu, konačno je stigla i jedna prava investicija. Nova stolica je ugrađena i već je u primeni. Savremena, udobna i kvalitetna, obezbediće maksinalni nivo udobnosti i kvaliteta pacijentima koji koriste naše usluge“, saopštio je Dom zdravlja Alibunar.

(Pančevac)

