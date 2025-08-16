Selo Južni Banat

Pčelari, pažnja: Suzbijanje komaraca u Kovačica 18. avgusta

13:00

16.08.2025

Podeli vest:

Foto: Pixabay

Tretmani protiv komaraca iz vazduha i sa zemlje biće sprovedeni u ponedeljak, 18. avgusta, nakon 18 časova.
Ukoliko vremenski uslovi budu nepovoljni, prskanje će biti pomereno za utorak, 19. avgusta, saopštio je komunalni inspektor Opštine Kovačica, Euđen Bojer.

Pčelari se upozoravaju da je preparat štetan za pčele, te je potrebno da košnice zatvore ili uklone najmanje pet kilometara od lokacija na kojima će tretman biti sproveden.

(Pančevac)

Tagovi

komarci Kovačica Zaprašivanje

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.