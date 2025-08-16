Pčelari, pažnja: Suzbijanje komaraca u Kovačica 18. avgusta

Tretmani protiv komaraca iz vazduha i sa zemlje biće sprovedeni u ponedeljak, 18. avgusta, nakon 18 časova.

Ukoliko vremenski uslovi budu nepovoljni, prskanje će biti pomereno za utorak, 19. avgusta, saopštio je komunalni inspektor Opštine Kovačica, Euđen Bojer.

Pčelari se upozoravaju da je preparat štetan za pčele, te je potrebno da košnice zatvore ili uklone najmanje pet kilometara od lokacija na kojima će tretman biti sproveden.

(Pančevac)