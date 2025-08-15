Na poligonu Orešac u toku obuka oklopnih jedinica

Na poligonu Vojske Srbije „Orešac“ kod Vršca u toku je stacionarno logorovanje polaznika Osnovnog kursa za podoficire i vojnika na služenju vojnog roka generacije jun 2025, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Reč je o kandidatima koji se osposobljavaju za dužnosti u okviru roda oklopnih jedinica.

Tokom logorovanja, koje predstavlja obavezan deo specijalističke obuke u terenskim uslovima, polaznici prolaze obuku za borbenu upotrebu sredstava roda, uz adaptaciju na zadatke i život u terenskim uslovima. Deo programa čine i pripremna i školska gađanja iz naoružanja borbenog vozila pešadije M-80A, koja služe kao praktična provera stečenih znanja i prilika da se uvere u borbene mogućnosti oklopnih sredstava.

Postignuti rezultati potvrđuju visok kvalitet dosadašnje obuke u Centru za obuku kopnene vojske i uspešno ostvarenje ciljeva obučavanja.

Po završetku terenske faze, vojnici oklopnih jedinica nastavljaju četvoromesečnu individualnu obuku, nakon koje ih krajem septembra očekuje provera obučenosti i raspoređivanje u jedinice Vojske Srbije radi dalje kolektivne obuke.

Polaznici Osnovnog kursa za podoficire, koji su prethodno završili Liderski kurs, nastavljaju sa stažiranjem u jedinicama, a uspešnim završetkom programa stiču uslov za unapređenje u čin vodnika i raspoređivanje na početne podoficirske dužnosti.

(Pančevac)