ŠKOLA SRPSKOG JEZIKA IZ INOSTRANSTVA: Deca iz osam zemalja boravila u Tršiću

Od 3. do 9. avgusta Naučno-obrazovno kulturni centar „Vuk Karadžić“ u Tršiću bio je domaćin druge smene učesnika projekta „Leto u zavičaju“, u kojoj je boravilo 107 učenika dopunskih škola srpskog jezika iz inostranstva. Mladi učesnici, u pratnji svojih nastavnika, stigli su iz Švajcarske, Nemačke, Francuske, Italije, Slovenije, Velike Britanije, Norveške i Rusije. Tokom sedmodnevnog programa, deca su učestvovala u jezičkim, dramskim, muzičkim, folklornim i sportskim radionicama, stičući nova znanja koja su prikazala na završnoj priredbi. Pored radionica, obišli su rodnu kuću Vuka Stefanovića Karadžića, manastir Tronošu, Banju Koviljaču i etno selo Sunčana reka.

Projekat „Leto u zavičaju“ realizuje se četvrtu godinu zaredom pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete Republike Srbije, a namenjen je učenicima dopunskih škola srpskog jezika širom sveta. Učešće je potpuno besplatno. Program rada sa učenicima obuhvata tematsko-integrativne radionice srpskog jezika i umetničke radionice iz folklora, muzike i glume, osmišljene u saradnji sa Zavodom za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Posebnu pažnju privukle su zanatske radionice pustovanja, kao i brojne sportske aktivnosti. Radionice vode stručnjaci iz oblasti pedagogije, jezika, umetnosti i sporta. Ovogodišnje teme uključuju: „Srpskim jezikom stvaramo, o zavičaju razgovaramo“, „Ceo svet ih zna, Srbija se njima ponosi“, „Uvek se seti“, „Igram, pevam, stvaram – o tradiciji razgovaram“ i „Moja Srbija“. Projekat, osim što čuva i neguje jezik i kulturu, pruža mladima priliku da se povežu sa zemljom svojih predaka i međusobno razmene iskustva.

Z.St.