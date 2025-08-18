KONKURS AP VOJVODINE: 25 miliona dinara za unapređenje bezbednosti škola

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice raspisao je konkurs za finansiranje i sufinansiranje nabavke opreme za unapređenje bezbednosti u osnovnim i srednjim školama na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine u 2025. godini. Za ovu namenu u budžetu je izdvojeno ukupno 25 miliona dinara – od čega će 17,5 miliona biti namenjeno osnovnim školama, a 7,5 miliona srednjim. Sredstva će biti korišćena za kupovinu opreme kao što su protivpožarni aparati, detektori za metal, video-nadzor i druga tehnička sredstva koja doprinose bezbednosti učenika, nastavnika i zaposlenih. Pojedinačna ustanova može konkurisati za maksimalno 1.199.999 dinara, sa uračunatim PDV-om. Sredstva se ne mogu dobiti za opremu koja je u potpunosti finansirana iz drugih izvora. Isplata će se vršiti u skladu sa likvidnim mogućnostima pokrajinskog budžeta. Pravo učešća imaju sve osnovne i srednje škole u Vojvodini čiji je osnivač Republika Srbija, AP Vojvodina ili jedinica lokalne samouprave. Kriterijumi za dodelu sredstava uključuju značaj projekta za bezbednost i zdravlje korisnika školskih objekata, finansijsku opravdanost, postojanje drugih izvora finansiranja, održivost projekta, dosadašnje aktivnosti u realizaciji, kao i stepen razvijenosti opštine u kojoj se škola nalazi. Konkurs predstavlja nastavak nastojanja Pokrajinske vlade da sistematski unapređuje uslove rada u obrazovnim ustanovama, s posebnim fokusom na zaštitu i sigurnost učenika.

Z. St.