Predstavnici AZUS-a posetili specijalnu bolnicu u Kovinu

Ocenjivači su konstatovali da je rad u skladu sa akreditacijskim standardima, a takođe, su se pohvalno izjasnii na licu mesta na uređenje i higijenu radnog i pomoćnog prostora, kao i kruga zdravstvene ustanove.

Specijalna bolnica za psihijatrijske biolesti „Kovin” je ustanova u kojoj se posvećuje pažnja unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite, a rad se odvija u skladu sa akreditacijskim standardima – opšti je utisak spoljašnjih ocenjivača koji su sprovodili treću redovnu godišnju proveru primene i poštovanja postavljenih standarda kvaliteta, u postupku akreditacije.

Naime, konstatovano je da je u toku akreditacijskog procesa usvojen veliki broj procedura i protokola u svim oblastima rada, ali i da se oni poštuju u svakodnevnom radu, što se, između ostalog, obezbeđuje i redovnim unutrašnjim proverama kvaliteta stručnog rada ustanove.

U dostavljenom izveštaju se dalje navodi da su nastavljeni prijem novih radnika, edukacija postojećeg kadra, nabavka opreme, ali i uvođenje novih tehnologija.

– U proteklom periodu je nastavljen trend intenzivnog rada u Centru za mentalno zdravlje u zajednici u Pančevu, usmerenog na razvoj aktivnosti u zajednici, rad sa porodicama korisnika, kao i na psihoedukaciji. U Pančevu su implementirane sve procedure koje se primenjuju u SBPB Kovin, kao njegovoj organizacionoj jedinici. Centar za mentalno zdravlje otvoren je svakog radnog dana od 8 do 20 sati, a pacijentima su na raspolaganju tri psihijatra, dva psihologa, socijalni radnik koji je i porodični terapeut, i ostalo medicinsko osoblje – saopštili su iz SBPB Kovin.

U ovoj ustanovi podsetili su da je završeno kompletno renoviranje Odeljenja psihosocijalne rehabilitacije (A1), koje sada pacijentima i osoblju pruža znatno bolje uslove za boravak, lečenje i oporavak. U krugu bolnice završeno je asfaltiranje pešačkih staza, čime je olakšan prilaz odeljenjima i omogućeno je bezbednije kretanje pacijenata, zaposlenih i svih koji posećuju ustanovu.

U cilju poboljšanja uslova za rad i boravak zaposlenih, na objektu Perionice u okviru bolnice zamenjeni su stari i dotrajali prozori, a u prethodnom periodu dotirano je 165 dušeka, 65 noćnih ormarića, 40 kreveta od kojih je 10 sa električnim podizačima i dva ormana za lekove.

Ocenjivači, takođe, za vreme posete, nisu imali primedbi na uređenje i higijenu radnog i pomoćnog prostora, kao i kruga zdravstvene ustanove, o čemu su se pohvalno izjasnili. Redovna poseta spoljašnjih ocenjivača koja se sprovodi u skladu sa zakonom, obavljena je u SBPB ,Kovin prema planu Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije.

(Pančevac/Dnevnik)