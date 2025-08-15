Dačić o neredima na protestima: Povređeno 75 policajac, privedene 144 osobe

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da je tokom sinoćnjih protesta povređeno 75 policajaca, kao i da je u poslednja tri dana povređen 121 policijski službenik, od kojih devet, prema izveštajima lekara, ima teške telesne povrede.

Dačić je, obraćajući se novinarima, rekao da je policija sinoć masovno, bez ikakvog povoda i razloga, brutalno napadnuta i da su demonstranti pokušali da nasilno probiju kordone, da su policiju gađali kamenicama, ciglama, plastičnim flašama napunjenim vodom. Takođe, kako je naveo Dačić, demonstranti su policiju gađali i pirotehničkim sredstvima, a za napade na policijske službenike koristili su i motke i razne palice.

Naveo je da je oštećeno nekoliko policijskih vozila i da je uništeno više od 70 komada zaštitne opreme. „Svi oni koji govore laži o policijskoj brutalnosti treba da komentarišu podatak o povređenim policajcima. O kakoj to brutalnosti policije je reč ako je sinoć povređeno 75 policijskih službenika, preksinoć 27, veče pre toga 19? Znači, u poslednja tri dana 121 policijski službenik je povređen, od kojih devet za sada sa teškim telesnim povredama. Blokaderi, demonstranti su došli da se sukube sa policijom, da napadnu policiju sa namerom da povrede policajce“, istakao je Dačić.



Ukazao je da nijedna intervencija policije nije počela pre nego što je policija napadnuta i to nigde u Srbiji.

Trojica stranih državljana uhapšena na protestu zbog napada na policiju

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su trojica stranih državljana sinoć uhapšeni zbog napada na policiju tokom protesta i naveo da je jedan od uhapšenih državljanin Hrvatske, drugi državljanin Slovenije, a treći Italije.

Dačić je rekao da je uhapšen državljanin Hrvatske Bruno Horvat koji je napao pripadnika Žandarmerije na uglu Nemanjine i Resavske ulice sinoć oko 23.30 časova.

Naveo je da je Horvat ušao u Srbiju iste večeri na graničnom prelazu kod Šida i upitao šta državljanin Hrvatske traži na protestu u Srbiji i šta bi se desilo da je “neki Srbenda iz Srbije“ otišao Zagreb i tamo napao policijske službenike.

Dačić je rekao da je drugi uhapšeni državljanin Slovenije srpskog porekla Stanislav Kostić (1986) i da je zajedno sa Horvatom došao u Srbiju.

“Završio je obaveštajne studije u SAD-u, živeo i radio u Kini. Hvali se da je učestvovao na demonstracijama širom Evrope“, kazao je Dačić.

Kako je rekao, treći uhapšeni je italijanski državljanin Alesio Laterca (1980) koji je na privremenom boravku u Srbiji i radi u kompaniji “Microsoft“. “Toliko o tome da nema učešća stranog faktora“, rekao je Dačić.

Istakao je da su na protestima pripadnici policije gađani ciglama, kamenicama, kockama, flašama sa zaleđenom vodom, napadani motkama, palicama i da su na njih bacana razna pirotehnička sredstva.

(Pančevac)