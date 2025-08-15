KK Agrobanat: Tamara i Una Majkić odlaze u kamp karate federacije

Mladi Pančevci na praksi u Rafineriji nafte i Petrohemiji
17:46
15.08.2025
Tamara i Una Majkić iz Karate kluba Agrobanat Plandište dobile su poziv od Karate federacije Srbije i krajem avgusta odaze u nacionalni kamp<
Podsetimo, celo leto kartisti koluba iz Plandišta proveli su pripremajući se za nardnu sezonu i bitke koje će voditi sa jakom kon kurencijom.
Sredina jula boravili su u izuzetnom karate kampu u Apatinu, koji već 26 godina predstavlja mesto gde pored trenažnih aktivnosti samih reprezentativaca, okuplja se ogroman broj trenera, koji kroz razmenu svojih iskustava i kroz trenažno edukativni rad upotpunjuju svoje znanje, kako bi adekvatno mogli da odgovore svim zahtevima modernog sporta.
Za njih je ovo ustaljen sistem treninga i rada, i sa velikim zadovoljstvom očekuju ovakva okupljanja. Na prvom mestu treninzi su vrhunski, a ono što je takođe jedna od najlepših strana sporta, i druženje je nezaboravno.
Kamp koji okupi preko 140 takmičara, uvek se završi bez ikakvih problema, i uvek sa većim brojem potencijalnih interesenata za prisustvo na sledećem kampu.
U toku održavanja kampa, Karate savez Vojvodine, sprovodi i sva potrebna licenciranja i polaganja kako za sudije, trenere, ispitivače i menadžere, tako i za braon pojas i za majstorska zvanja – crni pojas od 1 do 5 dana, što je po zakonu u nadležnosti karate saveza.
Tako i ove godine održano je licenciranje za sudije, trenere, ispitivače i menadžere, gde je karate klub AGROBANAT, ispunio svoju zakonsku obavezu i trener karate kluba Majkić Zoran je završio sva potrebna licenciranja.
(Pančevac)