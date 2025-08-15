KK Agrobanat: Tamara i Una Majkić odlaze u kamp karate federacije

Tamara i Una Majkić iz Karate kluba Agrobanat Plandište dobile su poziv od Karate federacije Srbije i krajem avgusta odaze u nacionalni kamp<

„Karate klub Agrobanat se neizmerno ponosi svojim takmičarima, koji svojim predanim radom, zalaganjem i kulturom na najbolji način predstavljaju svoj klub i sredinu iz koje dolaze. Karate klub neumorno nastavlja dalje sa sprovođenjem svog pripremnog plana i programa, koji u toku letnjeg perioda obuhvata veliki broj reprezentativnih obaveza kako bi se što adekvatnije pripremili za drugi deo sezone, i nastavili sa vrhunskim rezultatima“, ističe trener Zoran Majkić.

Podsetimo, celo leto kartisti koluba iz Plandišta proveli su pripremajući se za nardnu sezonu i bitke koje će voditi sa jakom kon kurencijom.

Sredina jula boravili su u izuzetnom karate kampu u Apatinu, koji već 26 godina predstavlja mesto gde pored trenažnih aktivnosti samih reprezentativaca, okuplja se ogroman broj trenera, koji kroz razmenu svojih iskustava i kroz trenažno edukativni rad upotpunjuju svoje znanje, kako bi adekvatno mogli da odgovore svim zahtevima modernog sporta.

Karate klub je dugi niz godina prisutan na karate kampu u Apatinu, pa tako i ove godine, na kampu u julu boravilo je šest takmičara: Tamara Majkić, Una Majkić, Nađa Babić, Branko Mladenovski, Dušan Ćurčić i Mihalj Halas.

Za njih je ovo ustaljen sistem treninga i rada, i sa velikim zadovoljstvom očekuju ovakva okupljanja. Na prvom mestu treninzi su vrhunski, a ono što je takođe jedna od najlepših strana sporta, i druženje je nezaboravno.

Kamp koji okupi preko 140 takmičara, uvek se završi bez ikakvih problema, i uvek sa većim brojem potencijalnih interesenata za prisustvo na sledećem kampu.

U toku održavanja kampa, Karate savez Vojvodine, sprovodi i sva potrebna licenciranja i polaganja kako za sudije, trenere, ispitivače i menadžere, tako i za braon pojas i za majstorska zvanja – crni pojas od 1 do 5 dana, što je po zakonu u nadležnosti karate saveza.

Tako i ove godine održano je licenciranje za sudije, trenere, ispitivače i menadžere, gde je karate klub AGROBANAT, ispunio svoju zakonsku obavezu i trener karate kluba Majkić Zoran je završio sva potrebna licenciranja.

Sredinom avgusta meseca nastavlja se pripremni ciklus za potencijalne reprezentativne kandidate karate kluba takođe u Apatinu. U organizaciji karate saveza Vojvodine održane su pripreme za užu selekciju potencijalnih reprezentativnih kandidata, na kojima su bili prisutni članovi karate kluba i to: Majkić Tamara, Majkić Una, Babić Nađa, Mladenovski Branko, Ćurčić Dušan, Halas Mihalj.

(Pančevac)