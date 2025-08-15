Izmene trasa zbog manifestacije Preobraženski dani

Pantransport obaveštava građane da će izmeniti trasu kretanja pojedinih gradskih i međumesnih linija, usled zatvaranja dela ulice Dimitrija Tucovića od ulice Matije Gupca do ulice Mihajla Pupina zbog održavanja manifestacije Preobraženjski dani. Izmene će trajati od 16. avgusta u 8 sati do 20 avgusta u 12 sati.

Vozila na gradskim linijama 2 Kotež 1 – Dolovo, 3 Jabuka – Stari Tamiš, 7 Jabuka – Strelište – Rafinerija saobraćaće sledećom trasom:

• u smeru sa Koteža 1 ka Dolovu, i od Jabuke ka Starom Tamišu i RNP: Iz Knićaninove ulice u ulicu Svetog Save, zatim Moše Pijade , Dimitrija Tucovića i dalje redovnom trasom;

Van upotrebe naći će se stajališta kod auto centra Zoki i Vodne Zajednice u oba smera

• u smeru iz Dolova prema Kotežu 1, i od Starog Tamiša i RNP prema Jabuci: ulicama Miloša Obrenovića, Miloša Trebinjca, 6. oktobra , Dr. Žarka Fogoraša, Vojvode Petra Bojovića, Generala Petra Aračića, Dimitrija Tucovića, Moše Pijade, Svetog Save i dalje redovnom trasom

Van upotrebe naći će se stajalište kod „Popaja“ , Vodne Zajednice i Auto centra Zoki u oba smera.

Vozila na gradskoj liniji 24 Autobuska stanica – Kačarevo, i međumesnoj liniji Pančevo AS – Opovo AS, Pančevo AS – Samoš saobraćaće sledećom trasom:

• u smeru ka Kačarevu ,Opovu i Samošu: ulicom Svetog Save do ulice Knićaninova i dalje redovnom trasom.

Van upotrebe naći će se stajalište kod „Popaja“ Vodne Zajednice i Auto centra Zoki u oba smera. Uvodi se privremeno stajalište kod Doma Omladine.

• u smeru iz Kačareva, Opova i Samoša do Autobuske stanice u Pančevu: iz Knićaninove ulice ulicom Svetog Save direktno do Autobuske stanice.

Završna stanica biće samo na autobuskoj stanici i neće se koristiti ostala stajališta na alternativnoj trasi.

(Pančevac)