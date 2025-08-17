Vučić: Ukoliko se ne odupremo nasilju na ulici pitanje je dana kada će nekoga ubiti

Predsednik Srbije obraća se javnosti iz Palate Srbija.

Na početku obraćanja Vučić je pozdravio razgovore Donalda Trampa i Vladimira Putina. Uspostavljanje mira je najviši interes.

Od ogromnog interesa je za našu zemlju, jer je deo tenzija i interesa usmeren protiv naše zemlje i naših građana. Ako se uspostavi mir, tenzije će nestati, podići ćemo nivo ekonomske saradnje i da se u potpunosti posvetimo rešavanju drugih problema od interesa za našu naciju i za sve građane.

Potom je naveo da država planira da uvede mere kako bi poboljšala standard građana, a detalji će biti poznati za sedam do deset dana.

Današnje obraćanje posvećeno je, kako je rekao jezivim događajima u Beogradu, Valjevu, Novom Sadu.

-Svaki normalan čovek želi da se dostigne pravda i da se nađu krivci za nadstrešnicu i svakako mora da bude pronađena za svih 16 žrtava, za svaku suzu. Posle se videlo da im nije baš do tih žrtava i njihovih porodica, jer su nam rekli da nemaju porodice monopol na bol. Posle je de fakto ukinuto obrazovanje i školovanje. Naša deca danas mnogo manje uče. Ne razumem roditelje koji su spremni da žrtvuju obrazzovanje dece zarad dnevnopolitičkih interesa. Naša deca danas mnogo manje znaju nego što smo mi.

Pošto smo uspešno razoprili do temelja obrazovanje, fakulteti su pretvoreni u brloge i svinjce i to je najviši stepen do kojeg smo došli. Onda su rekli nemojte nasilje, oni su protiv nasilja. Pa ko ih dira? Onda bezbroj laži… Onda su nam zaustavili slobodu kretanja uz podršku onih spolja koji nas podsećaju da ne poštujemo sopstveni ustav i zakon. Onda su nam rekli da sloboda kretanja više ne postoji. I sve ovo su činjenice. Onda se krenulo sa pričom da su svi lopovi, sa lažima da mi je brat vlasnik “Franša”. Posle su se setili da zahtevi koje su na početku tražili nisu važni, već su tražili izbore, iako smo ih ranije nudili a tada su to odbijali. Ali država nije igračka.

-Oni ovo nazivaju drugom fazom društveno-kontrolisanog haosa, koji nije slučajan već isplaniran. Prva faza se generiše kroz haos niskog intenziteta širenjem laži preko društvenih mreža, sitni incidenti da se sistem razdrma i stvori atmosfera permanentne nestabilnosti.

Faza dva je ekalacija nasilnih protesta, oštrije polarizacije, pojačanih spoljnih pritisaka. Postaje alat za preoblčikovanje političkog poretka. Dakle, lagali su vas da su za pravdu, za modernije društvo da bi posle ovih faza mogli da dođu do izbora, nasilja…

To je prelazak u fazu kada se nameće nova realnost koja se koristi u hibridnim ratovima i kriznom menadžmentiu.

-Mi u poslednja dva-tri meseca prisustvujemo tome, ali potcenili su građane Srbije. Sada su počeli da idu po kućama političkih protivnika, što se u Srbiji nije dešavalo od pedeset i druge godine prošlog veka. Sad su odlučili da spaljuju prostorije političkim protivnicima. A valjda smatraju da imaju pravo da “mirno razbijaju”. Borim se da sačuvamo mir i sve građane. Zamalo su žive zapalili 300 ljudi u prostorijama u Novom Sadu. Igrom slučaja je izbegnuta tragedija. Trebalo je da poginu Miloš Vučević i više od 200 ljudi sa njim. Onda su došli u Valjevo opet da nekog spale, bacali su molotovljeve koktele. Onda smo opet čuli od okupacionih medija da policija juri novinare, što je naravno opet laž. Zemlja nam je u velikoj opasnosti, naše vrednosti su nam ugrozili, demokratiju, život svakog čoveka. ovo je protiv svakog normalnog čoveka u ovoj zemlji. Naši ugostitelji ne mogu da zarađuju, zanatlije da zarade hleb jer banda vlada ulicama misleći da imaju pravo da tuku, pale, ruše i pri tom nijedan skup im nije legalan. Desetine hiljada ilegalnih, kriminalnih skupova, rekao je Vučič.

Predsednik Srbije upozorio je da, ukoliko ne budu preduzete odlučnije i snažnije mere protiv nasilja na ulicama, da će doći trenutak kada će neko biti ubijen. „Moje upozorenje ljudima je da, ukoliko upozorenje koje dajem i sebi, koje sam dao i mojim prijateljima iz policije, koji se muče da noćno rade, ukoliko ne budemo preduzeli odlučnije i snažnije korake, u pitanju je dana kada će nekog ubiti. I to vam govorim na najotvoreniji način“, rekao je Vučić. Kako je rekao zato je i sazvao današnje obraćanje da bi rekao da je to jedino što je preostalo. „Sve drugo su već uradili. Ostalo je samo da počnu da ubijaju. I nisam pretarao, ja vam kažem, pitanje je dana kada će se to dogoditi. Bukvalno je pitanje dana kada će da krenu da ubijaju otvoreno na ulici. I tada će reći: ovde je sve u redu, revoltirani građani mirno su ubili tog i toga. I zvuči vam kao parodija. Nije parodija. Ja sam ovo sazvao da bih vam rekao šta će da se dogodi. Jer ja vidim kako to ide. I ovo radim zbog istorije, da ne bi bilo da nisam upozorio na vreme“, rekao jue Vučić.

„Ili ćemo da branimo vrednosti normalnog života, ili ni od nas ni od države neće ostati ništa“ Ili ćemo mi da branimo vrednosti normalnog, pristojnog i demokratskog života, ili ćemo da imamo to da nam dolaze po kućama, a mi da stojimo i gledamo i da se sakrivamo u mišje rupe, poručio je predsednik.