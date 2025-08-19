Kvalitetan san za kvalitetno mršavljenje: Nutricionista Milka Raičević o ishrani i hidrataciji

Milka Raičević, nutricionista govorila je za HappyTV o gubitku kilograma i hidrataciji tokom leta.

Ljudi su često u nedoumici da li treba piti vodu sa česme ili je ipak bolje kupovati flaširanu vodu? Milka Raičević, nutricionista otkriva nam zablude i predrasude o hidrataciji, ali i o zdravom mršavljenju.

– Vodu sa česme treba piti. Ali, ono što je najzdravije je da vam voda prenoći. Uveče sipati dve litre vode, to je onoliko koliko bi trebalo da najmanje popijete u toku dana. Prekrijte čistom krpom ili salvetom, da bi hlor ispario. Voda se pije isključivo kada se probudite. U nju možete dodati neki limun, đumbir ili bilo šta što bi vas osvežilo.

Morate da znate da se voda pije gutljaj po gutljaj i zbog toga treba da bude na sobnoj temperaturi. Kada pijete vodu gutljaj po gutljaj, tada se ona vezuje sa pljuvačkom, a pljuvačka je naš prirodni probiotik. Na taj način ćete više dati snage i organizmu i imunitetu. Najbolje ćete se rashladiti, ako na taj način pijete vodu.

Mnogo više nego da odjednom popijete veću količini ili ako dodate led, što nije dobra opcija – objašnjava Milka Raičević.

–Ne postoji jedna namirnica koja topi kilograme. Postoji samo tačna procedura gubljenja kilograma. To znači da stanete na specijalnu vagu, koja meri mišićni sastav, kao i viscelarne masti koje su oko organa. Takođe, potrebno je uraditi laboratoriju. Ono što je jako bitno je poverenje između nutricioniste i pacijenta. Možete vi da pričate i lažete, ali vaga sve pokaže. Takođe, psihičko stanje je važno. Da li hranom tapacirate neke probleme? Onda bi bilo dobro da porazgovarate sa psihologom.

Ono što moram da napomenem je da ne možete da smršate, ako nemate kvalitetan san od osam sati.

Mršavljenje ide veoma sporo, ukoliko nemate san od 11 uveče do 3 ujutru, kada se stvara najveći pik odmora i dubokog sna, koji je važan za regeneraciju.

(Pančevac/TVHappy)