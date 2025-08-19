Vršac: Selaković potpisao 3 ugovora za finansiranje projekata u kulturi

Ministar kulture u Vladi Republike Srbije Nikola Selaković potpisao je danas u Vršcu tri ugovora za finansiranje projekata u oblasti kulture na području tog grada ukupne vrednosti 19.552.000 dinara.

Ministarstvo kulture opredelilo je Zavodu za zaštitu spomenika kulture u Pančevu više od 16 miliona dinara za finansiranje prve faze sanacije objekta dvorca u selu Vlajkovac, dok je Gradskom muzeju Vršac obezbeđeno 2.800.000 dinara za realizaciju konzervatorsko-restauratorskih radova na sanaciji fasade muzejske zgrade i arheološku prospekciju južne obale Velikog rita na potezu Banatski Karlovac-Potporanj-Vlajkovac.

Selaković je potpisao ugovore sa direktorkom Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Pančevu Grozdanom Milenkov i direktorkom Gradskog muzeja Vršac Ivanom Ranimirov.

On je ukazao na to da je Ministarstvo prethodne tri godine finansiralo izradu projekta tehničke dokumentacije u saradnji sa regionalnim Zavodom za zaštitu spomenika kulture iz Pančeva, a da ove godine finansira prvu fazu revitalizacije dvorca.

Ministar je izrazio uverenje u to da će ovaj prelepi objekat nakon potpune rekonstrukcije naći svoju održivu namenu i postati jedno od najposećajnijih mesta na teritoriji Grada Vršca.

Selaković je ukazao na značaj ugovora za finansiranje treće faze revitalizacije fasade objekta Gradskog muzeja i dodao da je sa predstavnicima Grada razgovarao i o drugim projektima u oblasti kulture značajnim za Vršac.

On je rekao da je srpska pozorišna scena nezamisliva bez Jovana Sterije Popovića, kao i da je srpsko slikarstvo nezamislivo bez Paje Jovanovića, ali i srpska književnost bez Vaska Pope.

Sve ovo kvalifikuje Vršac da bude jedan od kandidata za nacionalnu prestonicu kulture, ali i da dobije spomenik kralju Petru Prvom oslobodiocu, koji je zaslužan, između ostalog, i za to što je Vršac danas u Srbiji, naveo je ministar.

