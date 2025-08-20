„Zlatna udica“ danas otvara Velikogospojinske dane u Crepaji

Velikogospojinski dani u Crepaji, manifestacija koja je već postala tradicija, i ove godine donose bogatstvo kulturnih, sportskih i zabavnih sadržaja.

Manifestacija počinje 20. avgusta takmičenjem „Zlatna udica“, namenjenim deci od sedam do petnaest godina. Takmičari će se okušati u pecanju na jezeru u Crepaji, prenosi RTV Kovačica.

Istog dana počinje i šesti Memorijalni turnir „Igrajmo za Acu“, čije su finalne utakmice predviđene za 24. avgust na sportskim terenima Osnovne škole „Sava Žebeljan“.

Deo programa je i Dan romske kulture, koji će se održati 22. avgusta. Romski centar i mesna zajednica organizuju kulturni događaj u kojem učestvuju renomirani umetnici Maja i Ranko Jovanović. Program uključuje književne i muzičke nastupe, a pozvani su svi građani da prisustvuju.

U okviru sportskih aktivnosti, 23. avgusta predviđen je dan posvećen rukometu. Od 12 časova na terenu Osnovne škole „Sava Žebeljan“ odigraće se utakmice ženskih i muških ekipa u organizaciji Omladinskog rukometnog kluba Crepaja. Svečano otvaranje biće u sportskoj hali u Crepaji.

Istog dana, 23. avgusta, ljubitelji tradicionalnih jela uživaće u takmičenju u kuvanju riblje čorbe – osmom „Cezarovom memorijalu“. Gastronomska manifestacija počinje u 10 časova ispred Doma kulture „Mita Živkov Lala“. Udruženje žena „Vidovdan“ obezbediće osveženje uz kafu u okviru programa „Šoljica kafe zove na razgovor“. U pripremi mekika učestvovaće i UŽ „Vredne ruke“ iz Crepaje. Sve se organizuje uz pomoć i podršku Turističke organizacije opštine Kovačica.

Neizostavan deo Velikogospojinskih dana je i 14. po redu šahovski turnir, koji će se održati 24. avgusta u sali Mesne zajednice Crepaja. Turnir počinje u 10 časova, a okuplja šahiste iz različitih delova zemlje. Trenutno je prijavljeno 14 učesnika, a organizatori se nadaju da će broj biti proširen na 16, čime bi turnir postao još konkurentniji i zanimljiviji.

Istog dana, 24. avgusta, u hramu u Crepaji biće održan i koncert duhovne muzike, sa početkom u 19 časova.

Dana 26. avgusta na programu je Sportski dan za penzionere, koji tradicionalno pruža priliku za druženje i sportske aktivnosti.

Dana 27. avgusta, uoči seoske slave, biće održano sečenje slavskog kolača u svečanoj sali Mesne zajednice Crepaja, uz svečanu sednicu, godišnji izveštaj Saveta mesne zajednice, dodelu nagrada i svečani koktel.

Prijateljska fudbalska utakmica FK Vojvodina i FK Borča biće odigrana u 17 časova na stadionu „Sto topola“.

Liturgija povodom seoske slave biće služena 28. avgusta u Hramu Uspenja Presvete Bogorodice, sa početkom u 9.30 časova.

U petak, 29. avgusta, zainteresovani će moći da uživaju u „Velikogospojinskoj vitezovoj muzičko-poetskoj večeri“, koja okuplja pesnike iz celog Banata. U muzičkom delu nastupiće Ivana Jordan, a program počinje u 18 časova u svečanoj sali Mesne zajednice Crepaja. Istog dana, od 21 čas, publiku očekuje koncert pevača narodne muzike Željka Šašića.

Dana 30. avgusta biće organizovan i četrnaesti turnir u malom fudbalu na stadionu „Sto topola“, u organizaciji ŠF „Bubamara“, sa početkom u 10 časova.

Istog dana održaće se i manifestacija „Festival oraha – Njegovo veličanstvo orah“, u organizaciji Udruženja žena „Vredne ruke“ iz Crepaje, sa početkom u 15 časova, na platou iza mesne zajednice. Festival okuplja lokalna udruženja i ljubitelje specijaliteta od oraha.

Takođe, istog dana od 17 časova biće odigrana prijateljska utakmica FK Vojvodina i FK Partizan iz Tomaševca na stadionu „Sto topola“.

Nešto kasnije, od 19 časova, biće održan i koncert pevačke grupe KUD „Sveti Sava“, uz izvođenje banatskih pesama u crkvi, u organizaciji Doma kulture „Mita Živkov Lala“.

Za najmlađe, 31. avgusta predviđen je Dečiji sportski dan.

Tokom celog meseca posetioci će imati priliku da učestvuju u brojnim takmičenjima, kako sportskim, tako i kulturnim. Organizatori pozivaju sve građane da se uključe, jer ih očekuje pravo uživanje u bogatom programu osmišljenom za sve uzraste i ukuse.

(RTV Kovačica)