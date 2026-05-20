Južni Banat

Radovi na putevima oko Vršca

Košenje bankina i uređenje putnog pojasa na 12 pravaca

14:00

20.05.2026

Foto: Grad Vršac

Po ugovoru o javno – privatnom partnerstvu, „Sremput” DOO izvodi radove na lokalnim putevima na području Vršca.

Oni kose bankine i uređuju putni pojas na pravcima Vršac – Markovac, Vršac – Vojvodinci – most na reci Karaš – granica opštine Jablanka – Sočica, krak za Mesić, zatim krak za Kuštilj i krak za Malo Središte.

Isto se radi i na putevima Vlajkovac – Ritiševo, Potporanj – Izbište, kao i Izbište – Šušara, krak za Orešac, OP 102 – Odmaralište „Crveni krst“ – Planinarski dom, krak za Mali Žam i krak za Vatin.

Iz Grada apeluju na sve učesnike u saobraćaju da u zonama izvođenja radova pokažu dodatnu opreznost.

(Pančevac/Grad Vršac)

