Kulturna dešavanja Južni Banat

Dom omladine Vršac: Koncert benda Dilan Dog 23. avgusta

12:00

22.08.2025

Foto: Dom omladine Vršac

Dom Omladine Vršac organizuje nastup vršackog rock sastava Dilan Dog.

Koncert će biti održan 23. avgusta u bašti Doma Omladine, sa početkom u 22 sata. Ulaz je besplatan.

(Pančevac)

