Mađarsko kulturno-umetničko društvo „Petefi Šandor“ obeležilo 80 godina postojanja
Mađarsko kulturno-umetničko društvo „Petefi Šandor“ iz Pančeva svečano je obeležilo 80 godina postojanja i uspešnog rada. Veliki jubilej proslavljen je bogatim kulturno-umetničkim programom u prostorijama društva, u prisustvu brojnih prijatelja, saradnika i gostiju iz zemlje i inostranstva, prenosi RTV Pančevo.
Na početku svečanosti prisutnima se obratio član Gradskog veća zadužen za kulturu i omladinu, Darko Ješić, koji je čestitao značajan jubilej jednom od najdugovečnijih i najaktivnijih kulturnih društava u Pančevu.
Program je upotpunila izložba rukotvorina Marije Ereš, članice društva i dobitnice nagrade „Prima Primissima“, kao i retrospektivna izložba fotografija pod nazivom „Jedna slika govori više od hiljadu reči“, koja je posetioce podsetila na bogatu istoriju i najznačajnije trenutke društva.
Tokom večeri publici su se predstavile sekcije i ansambli društva, kao i gosti iz Mađarske. Autentične igre i pesme sa područja Bukovine još jednom su oduševile publiku, ali i potvrdile značaj očuvanja tradicije, kulture i identiteta nacionalnih zajednica sa naših prostora.
(RTV Pančevo)