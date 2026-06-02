Peta „Starčevačka noć muzeja“ zaokružena radionicom o neolitskoj gradnji

Peta „Starčevačka noć muzeja“ održana je krajem maja kada je publika mogla da poseti nekoliko raznovrsnih programa i obiđe sve postavke svojevrsnog muzeja iz pomenutog mesta.

Manifestacija je otvorena koncertom klasične muzike, a nastupali su, kao i prethodnih godina, učenici izdvojenog odeljenja Muzičke škole „Jovan Bandur“ u Starčevu.

Prvi put ove godine koncert je premešten sa Trga neolita u dvorište muzeja, ispred replike neolitskog naselja, tako da je publika mogla da uživa u muzici i jedinstvenom ambijentu.

Oko petnaest mladih muzičara predstavili su se na klaviru iz klase profesorke Anđele Buvač, na violini iz klase profesorke Ester Krstić i na harmonici iz klase profesora Adrijana Ardeljana, dok je klavirska pratnja bila profesorka Kristina Krstić.

Publika je uživala u izvedbmana Jelisavete Šarić, Davida Despotovića, Petra Stakića, Điain Tang, Ane Marković, Mile Mitić, Maše Stanišić, Iskre Sekulić, Sonje Ćirković, Hristine Božić, Davida Marjanovića, Une Gavrilov, Teodore Topalović, Andreja Uroševa i Teodore Stojanovski.

Na raznovrsnom repertoaru bilo je i poznatih kompozicija kao što su „Biljana platno beleše“, „Razgranala grana jorgovna“, ali i ozbiljnih dela klasične muzike kao što su „Sonatina u A-duru“ od Šmita, „Humureska od Dvoržaka“, „Venecijanska gondolijera od Mendelsona“…

Ugođaj te večeri je nastavljen uz obilazak muzejskih postavki, a prisutni su imali priliku prvi put da vide i tri obnovljene neolitske kuće čija je rekostrukcija rađena tokom ovog proleća uz podršku Grada Pančeva, Mesne zajednice Starčevo i Udruženja „Pagus“.

Drugog dana manifestacije starčevački muzej je svoja vrata za posetioce otvorio u večernjem terminu, od 19 do 23 sata, a posetioce je dočekivao i kroz postavke vodio vodič odeven u neolitsku nošnju.

Tada su posetioci mogli da obiđu stalnu postavku „Starčevo kroz vekove“, kao i dve prateće izložbe, a u dvorištu muzeja repliku neoltskog naselja koja ostavlja poseban utisak u večernjim satima i uz zalazak sunca.

Istovremeno je na otvorenom puštana i video projekcija nekoliko kratkih filmova o starčevačkoj kulturi.

Trećeg dana „Starčevačke noći muzeja“ akcenat je stavljen na nedavno otvorenu izložbu fotografija „Graditeljsko nasleđe Starčeva“ za koju je bilo obezbeđeno stručno vođenje, ali posetioci su mogli da obiđu i ostale postavke muzeja. Izložbi je prethodio fotokonkurs tokom marta meseca, a od pristiglih fotografija starih kuća oko četrdeset je ušlo u uži izbor i mogu se videti na ovoj izložbi do jeseni.

Poslednji četvrti dan manifestacije bio je rezervisan za decu jer je za njih bila priređena radionica „Neolitska gradnja“ koju su vodili arheolozi Marija Ćuković i Nikola Govedarica.

Najveći je bio odziv izviđača, ali bilo je i dece koje su roditelji doveli i zajedno učestvovali u radionici.

Učesnici su bili raspoređeni na četiri punkta na koji ma se obvljala priprema drva za ugradnju, uvezivanje grana u pletar za zid kuće, mešanje blata sa slamom i povezivanje ovih delova u procesu izgradnje zida.

Svako dete je prema svojim mogućnostima i afinitetima biralo šta će raditi, a činilo se da su najmlađi najviše uživali u radu sa blatom.

Na taj način deca su učila kako je čovek sebi gradio kuću na ovim prostorima pre 8.000 godina.

Prema rečima Milene Jovišić, urednice programa u Domu kulture u Starčevu zadužene za muzej, ulaz za sve programe je bio slobodan kao što je to u starčevačkom muzeju tokom cele godine.

– Povodom Međunarodnog dana muzeja, u maju u starčevačkom muzeju i ove godine smo organizovali prigodne programe za različite uzrasne grupe. Zadovoljni smo odzivom posetilaca. Vreme nas je poslužilo tako da su i aktivnosti u dvorištu muzeja uspešno realizovane – rekla je Milena Jovišić.

(Pančevac/J. Filipović)

