Proveren recept: Salata od cvekle s pavlakom

22:02
24.08.2025
Cvekla je izuzetno lekovito povrće, a ono po čemu je od davnina poznata je njena magična sposobnost u jačanju krvne slike. Može da se jede kuvana ili sirova.
Salata od cvekle je jednostavno, osvežavajuće i zdravo jelo. Osnovni sastojci su cvekla, beli luk, ulje i sirće, a može se obogatiti raznim dodacima.
Ovoje recept za salatu od cvekle s pavlakom
Sastojci
8 glavica cvekle
50 ml neutralne pavlake
100 grama jogurta
50 grama oraha
kašika sirćeta
50 ml maslinovog ulja
1 čen belog luka, sitno iseckan
Način pripreme
U šerpu u kojoj već ključa voda stavite neoguljene glavice cvekli i kuvajte sve dok glavice ne budu mekane, tj. da ih viljuška može probosti. To traje oko sat i po vremena, zavisi od veličine cvekli. Ako imate ekspres-lonac, kuvajte oko pola sata. Posle toga cvekle izvadite i kad se ohlade, ogulite ih (viljuškom i nožem), pa isecite na kockice. Stavite u sud i dodajte seckane orahe i sve ostale sastojke recepta i lagano izmešajte sve kašikom. Salata je gotova. Stavite u frižider i koristite kao namaz za hleb, kao dodatak uz ribe, piletinu, krompire… Dodajte je i salatama (salata od zelene salate ili salata od krompira). Prijatno svima!
(.krstarica.com)