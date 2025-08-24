Proveren recept: Salata od cvekle s pavlakom

Cvekla je izuzetno lekovito povrće, a ono po čemu je od davnina poznata je njena magična sposobnost u jačanju krvne slike. Može da se jede kuvana ili sirova.

Salata od cvekle je jednostavno, osvežavajuće i zdravo jelo. Osnovni sastojci su cvekla, beli luk, ulje i sirće, a može se obogatiti raznim dodacima.

Ovoje recept za salatu od cvekle s pavlakom

Sastojci

8 glavica cvekle

50 ml neutralne pavlake

100 grama jogurta

50 grama oraha

kašika sirćeta

50 ml maslinovog ulja

1 čen belog luka, sitno iseckan

Način pripreme

U šerpu u kojoj već ključa voda stavite neoguljene glavice cvekli i kuvajte sve dok glavice ne budu mekane, tj. da ih viljuška može probosti. To traje oko sat i po vremena, zavisi od veličine cvekli. Ako imate ekspres-lonac, kuvajte oko pola sata. Posle toga cvekle izvadite i kad se ohlade, ogulite ih (viljuškom i nožem), pa isecite na kockice. Stavite u sud i dodajte seckane orahe i sve ostale sastojke recepta i lagano izmešajte sve kašikom. Salata je gotova. Stavite u frižider i koristite kao namaz za hleb, kao dodatak uz ribe, piletinu, krompire… Dodajte je i salatama (salata od zelene salate ili salata od krompira). Prijatno svima!

