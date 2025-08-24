Milica (14) iz Jabuke osvedočeni humanitarac

Dok njeni vršnjaci slobodno vreme provode u igri i druženju, Milica Jončeski pomaže bolesnoj deci i onima kojima je podrška najpotrebnija.

JABUKA – Milica Jončeski iz Jabuke kod Pančeva ima samo 14 godina, a već se bavi humanitarnim radom. Organizuje humanitarne bazare i hodočašća, a sve kako bi pomogla deci kojoj je pomoć najpotrebnija.

Dok njeni vršnjaci slobodno vreme provode u igri i druženju, četrnaestogodišnja Milica Jončeski iz Jabuke odabrala je drugačiji put – da pomogne bolesnoj deci i onima kojima je podrška najpotrebnija.

„Moje humanitarne aktivnosti počele su pre skoro dve godine, kada sam prvi put organizovala humanitarnu utakmicu u Crepaji. Nakon toga sam se učlanila u humanitarno Udruženje Drug sa druma – vozači sa srcem, i od tada sam sve više počela da se bavim humanitarnim radom“, kaže Milica za RTV.

Organizuje humanitarne bazare i hodočašća. Posebno emotivne su, kaže, reakcije roditelja mališana kojima pomoć stiže.

„Odgovor roditelja su najčešće suze. To su suze radosnice zato što je neko primetio da je njihovom detetu potrebna pomoć i želi da pomogne.“

I ona sama, priznaje, često zaplače kada uspe da ostvari svoj cilj.

„Prva se rasplačem svaki put kada dođem do cilja, i to ne krijem. Ali, zaista, kada ostvarim svoju nameru da pomognem detetu, osećaj je neopisiv“, kaže nam Milica.

Iako hodočašća zahtevaju dugotrajno pešačenje, Milica ističe da joj nije teško, a dodatnu snagu joj daje podrška porodice.

„Moja hodočašća takođe podržava i moja porodica. Tata ide zajedno sa mnom, a mama redovno prati moja gostovanja na televizijama, zove nas svakodnevno da pita kako smo i da li se oporavljamo od žuljeva.“

Humanost i empatija ove četrnaestogodišnjakinje primer su da za dobro delo nisu važne godine, već srce i volja da se pomogne drugima.

