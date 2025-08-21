ČUDA MANASTIRA TUMANE: Ovde se vera i molitva doživljavaju na poseban način

Čuda iz manastira Tumane sve su češća tema među vernicima, a ova svetinja postaje sve prepoznatljivija kao mesto gde se vera i molitva proživljavaju na poseban način.

Manastir Tumane, smešten u blizini Golupca, važi za jednu od najposećenijih i najpoštovanijih svetinja u Srbiji, zahvaljujući brojnim svedočenjima vernika o čudima koja su se dogodila nakon molitvi u ovom manastiru. Prema narodnom predanju, manastir Tumane je mesto gde su se kroz vekove dešavala čudotvorna isceljenja i ostvarivale molitve onih koji su tražili pomoć u teškim trenucima života.

Jedno od najpoznatijih čuda vezano je za Svetog Zosima Tumanskog, čiji mošti počivaju u manastiru. Veruje se da su mnogi ljudi, nakon što su se poklonili svetiteljevim moštima i molili se s verom, iskusili neobjašnjiva isceljenja. Priče o izlečenjima od bolesti, plodnosti kod žena koje su dugo čekale potomstvo, kao i o drugim nevoljama koje su se rešile nakon posete manastiru, prenose se generacijama i privlače hiljade vernika.

Takođe, mnogi svedoče o unutrašnjem miru i duhovnom preporodu koji su doživeli nakon molitve u Tumanu. Manastir, sa svojom tišinom i duhovnom snagom, postao je mesto gde ljudi dolaze da traže utehu, nadu i blagoslov, verujući da će im upravo ovde Bog pomoći i odgovoriti na njihove molitve.

Bračni par iz Sombora dobio sina posle sedam godina

Miroslav i Dragana Karan, bračni par iz Sombora, koji su sedam godina čekali na potomstvo, doživeli su čudo nakon posete manastiru Tumane. Iako su svi lekarski nalazi bili uredni, supružnici nisu uspevali da se ostvare kao roditelji.

Uz nadu i veru u Boga, odlučili su da posete manastir Tumane, poznat po čudima svetitelja. Nakon molitve u manastiru, Gospod ih je blagoslovio, i ubrzo im se rodio sin Mijan.

Zahvalni na ovom božanskom daru, Miroslav i Dragana su ponovo posetili manastir da bi se zahvalili i ostali duhovno povezani sa ovom svetom svetinjom, verujući u snagu molitve i blagoslov svetitelja.

(Pančevac/SD)

