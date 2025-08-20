Poruke za Srbiju iz Pančeva: Želimo naše živote nazad, mir i stabilnost

U svim gradovima i mestima gde su se okupili grđani na samom početku je prema prvim procenama prisutno više od 35.000 ljudi.

Građani Pančeva su se danas okupili da kažu da je dosta blokada i poslalju poruku da žele mir i normalan život. Inače, istovremeno se u 50 mesta u Srbiji građani okupljaju da bi poslali poruku da su protiv blokada.

To su obični ljudi, koji su siti blokada. Hoće da im se vrati ono što je najvrednije za njih, a to je njihov život koji su im ukinuli, pravo na život koje su im zabranili. Samo hoće svoje nazad. To su ljudi koji hoće lep i normalan život. Skupu je prisustvovao i predsednik SNS Miloš Vučević, koji je uvek uz svoj narod.

Pančevci koji su se okupili naglašavaju da je njihova glavna poruka „stop blokadama“ i da hoće da se „vrati normalan život“. Navode da blokade ometaju njihov svakodnevni život.

Iz Pančeva je poslat i apel da se vratimo u školske klupe i živimo normalno.

Želimo da vratimo svoje živote i zemlju nazad, da kao svi normalni ljudi imamo stabilnost i sigurnost da bismo mogli da planiramo bezbednu budućnost za našu decu.

Dosta više zabrana i ukidanja prava. Siti smo rušenja našeg života i svega što su nam uskratili oni što nam blokiraju ulice.

Građani protiv blokada koji su danas izašli na ulice u 50 gradova poslali su poruku da je novo okupljanje u subotu u 18.30 sati, ali ovoga puta u 80 gradova.



(Pančevac)

Pančevo: Danas u 18.30 okupljanje građana protiv blokada