Pančevo: Danas u 18.30 okupljanje građana protiv blokada

Narod je ustao, neće više da trpi blokade života i neće da trpi nasilje!

GRAĐANI PROTIV BLOKADA, narod kome je dosta terora.

Mirno, dostojanstveno, ljudi traže normalan život. Bez ikakve mržnje, bez nasilja, bez maltretiranja i terora. Vidite kako može na ovaj način da se iskazuje stav.

Lokacija: Trg Kralja Petra Prvog, ispred Gradske uprave

Vreme: od 18.30. do 20 časova

Datum: DANAS, 20. avgusta 2025. godine

Podsetimo, danas se u tačno 50 mesta širom Srbije okupljaju građani s jednom jasnom i nedvosmislenom porukom: „Narod je ustao, neće više da trpi blokadu života i nasilje“, kao ni teror zbog kog već 10 meseci unazad većinski deo stanovništva naše zemlje ne može normalno da živi.

Okupljanja će biti održana u 44 jedinice lokalne samouprave u Vojvodini, kao i u 6 gradova u centralnoj Srbiji. Samo neka od mesta gde će se pokazati volja građana da posle 10 meseci konačno počnu da žive normalno i bez blokada jesu:

• Pančevo

• Subotica

• Pazova

• Leskovac

• Požarevac

• Vranje

• Bor

• Loznica

(Pančevac)