Pančevo: Danas u 18.30 okupljanje građana protiv blokada
Narod je ustao, neće više da trpi blokade života i neće da trpi nasilje!
GRAĐANI PROTIV BLOKADA, narod kome je dosta terora.
Mirno, dostojanstveno, ljudi traže normalan život. Bez ikakve mržnje, bez nasilja, bez maltretiranja i terora. Vidite kako može na ovaj način da se iskazuje stav.
Lokacija: Trg Kralja Petra Prvog, ispred Gradske uprave
Vreme: od 18.30. do 20 časova
Datum: DANAS, 20. avgusta 2025. godine
Podsetimo, danas se u tačno 50 mesta širom Srbije okupljaju građani s jednom jasnom i nedvosmislenom porukom: „Narod je ustao, neće više da trpi blokadu života i nasilje“, kao ni teror zbog kog već 10 meseci unazad većinski deo stanovništva naše zemlje ne može normalno da živi.
Okupljanja će biti održana u 44 jedinice lokalne samouprave u Vojvodini, kao i u 6 gradova u centralnoj Srbiji. Samo neka od mesta gde će se pokazati volja građana da posle 10 meseci konačno počnu da žive normalno i bez blokada jesu:
• Pančevo
• Subotica
• Pazova
• Leskovac
• Požarevac
• Vranje
• Bor
• Loznica
(Pančevac)