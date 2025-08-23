Turnir u balotama: Memorijal „Jovica Bosnić“ 24. avgusta

Banatsko Novo Selo: U organizaciji Udruženja „Banatsko Novo Selo – Dinara“, brojnih prijatelja i uz saglasnost rodbine, u nedelju, 24. avgusta, na balotaškim terenima u Vašarskoj ulici kod stare Železničke stanice, održaće se prvi memorijalni turnir u balotama posvećen Jovici Bosniću.

Po rečima organizatora, turnir počinje u 13 časova i očekuje se učešće nekoliko ekipa iz Banatskog Novog Sela, Pančeva i Mirijeva (Beograd), a najbolji će biti nagrađeni medaljama i peharima. Takođe, za sve učesnike i poštovaoce Jovice Bosnića biće priređen i zajednički ručak u 15 časova.

Da podsetimo, Jovica Bosnić, rođen 1981. godine, tragično je nastradao u saobraćajnoj nesreći 2019. godine, na magistralnom putu za Pančevo, nedaleko od Banatskog Novog Sela, a iza sebe je ostavio suprugu i dva sina.

Bio je član balotaške zajednice i Crkvenog odbora Srpske pravoslavne crkve u mestu.

(Banatski dobošar)