Velikogospojinski dani u Crepaji: Deca uživala u takmičenje u pecanju na plovak

U okviru obeležavanja Velikogospojinskih dana u Crepaji uspešno je održano takmičenje u pecanju na plovak za decu uzrasta od 7 do 15 godina.

Prema rečima organizatora, manifestacija je protekla u najboljem redu, a mališani su, pored nadmetanja u pecanju, imali priliku da provedu vreme u igri i zabavi na crepajačkim jezerima, uživajući u brojnim aktivnostima koje ovaj prostor nudi.

Nakon dodele nagrada najboljim mladim pecarošima, za naš program govorio je Milan Jovanov, jedan od organizatora događaja.

(RTV Kovačica)