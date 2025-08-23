Sportska dešavanja Južni Banat

Karatisti „Spartaka“ iz Debeljače na letnjim pripremama u Buljaricama

11:25

23.08.2025

Foto: Printscreen/RTV Kovačica

Karate klub „Spartak“ iz Debeljače boravio je u Crnoj Gori na letnjim pripremama u jagodinskom kampu „Jasa“ u Buljaricama, prenosi RTV Kovačica.

Na pripremama su učestvovale obe sekcije kluba – sekcija vrtić „Pionir“ i sekcija „Hala sportova“, kao i karatisti Karate kluba „Spartak“ Debeljača.

Tokom priprema karatisti su svakog dana imali dva treninga – ujutru i uveče, dok su vreme između treninga provodili u kampu i na plaži. Nakon večernjih treninga organizovane su i sportske igre: fudbal, košarka i odbojka.

Priređeni su i izleti – poseta Petrovcu i vožnja brodićem do Budve.

Deca su, kako ističu, veoma zadovoljna letnjim pripremama i već jedva čekaju sledeću godinu.

Organizacija priprema protekla je besprekorno zahvaljujući trenerima Karate kluba „Jagodina“ – Draganu Gligorijeviću, Marku Milanoviću, Goranu Petroviću, Mladenu Gligorijeviću i Đurđini Sojević, kao i treneru Karate kluba „Spartak“ iz Debeljače Aleksandru Kalmaru.

Karatisti najavljuju da će se naredne godine u Buljaricama okupiti u još većem broju.

(RTVKovačica)

