Selo Južni Banat

Tortijada u Padini: 12 torti puklo ko alva

11:00

24.08.2025

Printscreen/TV Kovačica

Ovogodišnja tradicionalna Tortijada u okviru manifestacije Dani Padine premašila je očekivanja posećeosti.

12 torti različitih ukusa rasprodate su u rekordnom roku, što potvrđuje kvalitet, talenat i posvećenost članica Udruženja žena iz Padine.

(Pančevac/RTVKovačica)

