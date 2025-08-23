Kulturna dešavanja Južni Banat

Devojački Bunar 2025: Danas Miholjski susreti sela

11:24

23.08.2025

Plakat

Na izletištu Devojački Bunar 23. i 24. avgusta 2025. godine biće održani Miholjski susreti sela, u organizaciji Turističke organizacije, Centra za kulturu i Sportskog saveza opštine Alibunar, pod pokroviteljstvom Ministarstva za brigu o selu i Opštine Alibunar.

Posetioce očekuje bogat program – radionice za decu, takmičenja, izložbe, animacija, folklor i koncert Jovana Perišića danas od 16 časova, dok je nedelja rezervisana za sportske aktivnosti.

Uzdin: Svečano otvoren 65. Festival rumunske muzike i folklora u Vojvodini

