Uzdin: Svečano otvoren 65. Festival rumunske muzike i folklora u Vojvodini

U Uzdinu je svečano otvoren 65. Festival rumunske muzike i folklora u Vojvodini. Tokom četiri dana trajanja manifestacije, publika će uživati u nastupima brojnih izvođača i bogatom programu posvećenom rumunskoj tradiciji i kulturi, prenosi RTV Pančevo.

Otvoreno je jubilarno izdanje Festivala rumunske muzike i folklora u Vojvodini. Jedna od najznačajnijih kulturnih manifestacija Rumuna sa ovog prostora ove godine je u Uzdinu okupila više od dve hiljade izvođača i još veći broj poštovalaca rumunske tradicije i kulture. Na početku prve festivalske večeri prisutnima se obratio Danijel Magdu, predsednik Lokalnog organizacionog odbora.

Publiku je pozdravio i predsednik Opštine Kovačica, Petar Višnjički. Izrazivši zadovoljstvo što se festival “vratio” u mesto svog osnivanja, Višnjički je istakao da će Opština Kovačica uvek podržavati manifestacije koje promovišu kulturno i duhovno nasleđe rumunske zajednice.

Tokom četvorodnevnog programa publika će imati priliku da uživa u brojnim nastupima pevačkih solista i folklornih ansambala, uz pratnju Nacionalnog orkestra Nacionalnog saveta rumunske nacionalne manjine. Festival se održava uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, Opštine Kovačica i Nacionalnog saveta rumunske nacionalne manjine.

(Printscren/RTVPančevo)

