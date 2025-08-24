Važna mera za građane! Vučić: Niko ne može da oduzme jedinu nekretninu do 60 kvadrata

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da je jedna od novih ekonomskih mera za građane Srbije izmena zakona o izvršenju i obezbeđenju.

– Na ovoj meri još radimo, zbog brojnih žalbi građana. Svi se žale na postupak izvršenja, obezbeđenja, naravno ima tu malo i njihove krivice. Nisu izvršioci zlotvori i zlikovci, oni ispunjavaju zakonske norme. Ali postoji nešto nepravedno. Neko živi sa decom recimo, i ostane bez jedine nekretnine. I zato smo doneli odluku da niko ne može da oduzme jedinu nekretninu do 60 metara kvadratnih. To je prostor u kome može da živi i da opstane, a u svemu drugome mora da vodi računa kako se ponaša. Ovo je jedna socijalna mera, da zaštitimo svakog građanina! Ne želimo da deca prolaze kroz pakao izlaska iz kuće – naglasio je predsednik.

Važno je da osoba najmanje pet godina pre podnošenja izvršenja živi na toj adresi.

– I ovo za 60 kvadrata. Mora biti i sudska odluka da je to jedini dom, ima tu nekih sitnih stvari. Idemo uskoro sa predlogom tog zakona pred Narodnu skupštinu. Ali da sprečimo svaku vrstu marifetluka, na nama je da zaštitimo porodice i decu pre svega – rekao je Vučić.

(Objektiv)

