Dnevni horoskop za 25. avgust vezano za posao, ljubav i zdravlje

Ovan

Posao: Osećaćete pritisak da reagujete brzo na promene koje dolaze, ali ćete uz strpljenje uspeti izvući najbolje iz ove situacije. Ako budete tvrdoglavi, rizikujete da izgubite važnu priliku.

Ljubav: Slobodnima se otvara šansa za susret sa osobom koja će ih iznenaditi originalnošću.

Zdravlje: Stres može uticati na stomak, pa pripazite na ishranu.

Bik

Posao: Bićete podstaknuti da donesete odluke koje ste odlagali. Neočekivani događaji mogu vas izbaciti iz ravnoteže, ali ćete uspeti da pronađete rešenje.

Ljubav: Zauzeti će imati potrebu da poprave komunikaciju sa partnerom, dok slobodni mogu upoznati osobu preko porodičnih ili društvenih veza. Emocije će danas biti vrlo naglašene.

Zdravlje: Bićete skloni osećaju umora i iscrpljenosti.

Blizanci

Posao: Bićete u prilici da pokažete svoje ideje, ali kolege mogu biti skeptične. Ako budete uporni i jasni, biće vam ukazana podrška.

Ljubav: Zauzeti će osetiti nesigurnost partnera i moraće da budu strpljivi. Slobodni će privući pažnju nekog ko je drugačiji i pomalo neobičan.

Zdravlje: Potrebno vam je više sna i odmora.

Rak

Posao: Bićete fokusirani na finansije i poslovne dogovore. Neke ponude mogu izgledati primamljivo, ali neće biti onakve kakvima se čine. Pazite na obećanja drugih.

Ljubav: Zauzeti Rakovi će osećati podršku partnera, ali su moguće porodične tenzije. Slobodni mogu imati susret sa osobom koja budi toplinu, nežnost, ali i nesigurnost.

Zdravlje: Osetljivost grla i želuca.

Lav

Posao: Vaša potreba da se dokažete može izazvati nesuglasice sa saradnicima. Ako budete spremni na kompromis, uspećete da održite stabilnost u poslovnim odnosima.

Ljubav: Zauzeti Lavovi mogu poželeti više strasti, ali će partner biti povučen. Slobodnima se otvara prilika da privuku pažnju svojom harizmom, ali sve će to biti uglavnom površno.

Zdravlje: Obratite pažnju na kičmu i napetost u leđima.

Devica

Posao: Mlad Mesec i dalje donosi potrebu za novim počecima. Bićete u prilici da započnete projekat koji vas pokreće, ali ćete istovremeno osećati i veliku odgovornost.

Ljubav: Zauzeti će imati potrebu da razgovaraju o zajedničkim planovima, dok slobodni mogu osetiti privlačnost prema nekoj osobi iz poslovnog okruženja.

Zdravlje: Povedite računa o probavi i ishrani.

Vaga

Posao: Neočekivani događaji mogu vas naterati da menjate svoje planove. Bićete spremni za saradnju, ali će vas drugi doživljavati kao previše nestrpljive.

Ljubav: Zauzeti mogu imati sitne nesuglasice sa partnerom, dok slobodni mogu privući pažnju osobe koja voli dinamiku i izazov.

Zdravlje: Energija u padu, pronađite ravnotežuzmešu odmora i obaveza.

Škorpija

Posao: Fokus će vam danas biti na timskom radu i zajedničkim projektima. Bićete u prilici da se povežete sa ljudima koji vam mogu doneti napredak. Ipak, ne obećavajte više nego što možete ispuniti.

Ljubav: Zauzeti će osećati potrebu da izgrade jače poverenje u odnosu, dok slobodni mogu upoznati osobu preko prijatelja ili društvenih okupljanja, mreža.

Zdravlje: Pripazite na hormone i unos tečnosti.

Strelac

Posao: Bićete u centru pažnje kada su u pitanju karijera i odgovornosti. Prilika će biti, ali i iskušenja da precenite sopstvene mogućnosti. Ako budete realni, možete ostvariti značajan pomak.

Ljubav: Zauzeti Strelčevi mogu sa partnerom razgovarati o budućnosti odnosa, dok slobodni mogu upoznati novu osobu kroz poslovne kontakte.

Zdravlje: Povedite računa o jetri i ishrani.

Jarac

Posao: Otvara vam se prilika da proširite vidike i započnete nešto što uključuje učenje, kontakte sa inostranstvom ili nove projekte. Ipak, osećaćete i teret obaveza koje će da vas usporavaju.

Ljubav: Zauzeti treba da sa partnerom razgovaraju o važnim planovima, dok slobodni mogu biti privučeni osobom koja nije iz njihovog mesta.

Zdravlje: Povedite računa o kostima i zglobovima.

Vodolija

Posao: Bićete fokusirani na finansije koje delite sa drugima. Može doći do nesuglasica oko raspodele, ali i prilike da rešite neko staro pitanje.

Ljubav: Zauzeti će osećati intenzivne emocije i potrebu za većom bliskošću. Slobodne Vodolije mogu upoznati osobu koja deluje misteriozno i privlačno.

Zdravlje: Osetljiv nervni sistem – izbegavajte stres.

Ribe

Posao: Saradnje i partnerstva dolaze u prvi plan. Bićete u prilici da započnete nešto novo, ali možete osećati i pritisak da donesete odluke koje nisu lake.

Ljubav: Zauzeti će biti suočeni sa preispitivanjem odnosa i moraće da pokažu spremnost na kompromis. Slobodnim Ribama se otvara prilika za novo poznanstvo kroz društvene mreže.

Zdravlje: Slaba cirkulacija.

(Astroputnik)