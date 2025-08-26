Dnevni horoskop za 26. avgust: Bik bi da ga ostave na miru, Strelac pred važnim pitanjem, a vi

Ovan

Posao: Bićete suočeni sa promenama u planovima koje će zahtevati brz odgovor. Ipak, ako budete smireni, uspećete da pronađete rešenje.

Ljubav: Zauzeti mogu voditi napet razgovor sa partnerom, dok slobodni mogu upoznati osobu na neočekivan način, kroz društvo ili posao.

Zdravlje: Stres vam može prouzrokovati nervozu, pa pronađite način da se opustite.

Bik

Posao: Fokus će biti na praktičnim zadacima, ali će vas neočekivane okolnosti naterati da promenite pristup. Budite fleksibilni i sve će se odvijati povoljnije nego što mislite.

Ljubav: Partner može pokazati tvrdoglavost, pa ćete morati da budete strpljivi. Slobodni Bikovi mogu biti privučeni osobom koja odiše sigurnošću, ali ima u sebi i dozu misterioznost.

Zdravlje: Obratite pažnju na ishranu i probavu.

Blizanci

Posao: Vaše ideje biće originalne, ali ćete isto tako i nailaziti na otpor okoline. Ako budete uporni, pokazaćete i dokazaćete da znate šta radite.

Ljubav: Zauzeti mogu da očekuju nesporazume u komunikaciji sa partnerom, dok slobodni mogu doživeti uzbudljiv flert koji neće odmah voditi u nešto ozbiljnije.

Zdravlje: Promenljivo raspoloženje.

Rak

Posao: Bićete fokusirani na finansije i rešavanje pitanja vezanih za porodicu. Neočekivani troškovi mogu vas uznemiriti, ali ćete uspeti da pronađete rešenje.

Ljubav: Partner će želeti više pažnje, bilo bi lepo da uzvratite,dok slobodni Rakovi mogu imati priliku za fini emotivni razgovor koji im može doneti novu bliskost, novu ljubav.

Zdravlje: Osetljivost želuca i umor.

Lav

Posao: Bićete u centru pažnje, ali i podložni kritikama. Ako ostanete smireni, možete se dokazati i učvrstiti svoj položaj.

Ljubav: Zauzeti Lavovi će imati napet dan sa partnerom, dok slobodni mogu doživeti snažnu privlačnost prema osobi koja se pojavljuje naglo.

Zdravlje: Pripazite na srce i kičmu.

Devica

Posao: Bićete suočeni sa odgovornošću i zadacima koje morate rešiti precizno. Ne dozvolite da vas uznemire neočekivane promene.

Ljubav: Partner može imati osećaj da ste previše kritični. Slobodne Device mogu biti povučene, ali im se može otvoriti i nova prilika za poznanstvo kroz poslovno okruženje.

Zdravlje: Nervna napetost i probavne smetnje.

Vaga

Posao: Bićete pod pritiskom da donesete odluke koje nisu lake. Ako pokažete vašu čuvenu diplomatičnost, uspećete da očuvate mir.

Ljubav: Zauzeti će morati da pokažu više razumevanja prema partneru. Slobodne Vage mogu upoznati osobu koja im budi snažne emocije.

Zdravlje: Moguća je glavobolja i nervoza.

Škorpija

Posao: Bićete u centru timskih aktivnosti i rešavaćete zajedničke obaveze i probleme. Ako budete uporni, vaš trud će biti prepoznat i vrednovan.

Ljubav: Zauzeti će želeti više bliskostisa partnerom, dok slobodne Škorpije mogu osetiti privlačnost prema osobi koja im deluje tajanstveno.

Zdravlje: Obratite pažnju na imunitet i unos vode.

Strelac

Posao: Bićete suočeni sa izazovima u karijeri i sa autoritetima. Ako pokažete samopouzdanje, uspećete da se izdvojite i nametnete se okruženju.

Ljubav: Partner će želeti više sigurnosti, a slobodni mogu biti privučeni osobom koja im deluje autoritativno i snažno.

Zdravlje: Pripazite na jetru i varenje.

Jarac

Posao: Fokus će biti na novim idejama i mogućnostima koje se otvaraju kroz učenje i kontakte. Ipak, osećaćete i pritisak obaveza koje vas sputavaju.

Ljubav: Zauzeti mogu razgovarati o važnim planovima, dok slobodni mogu upoznati osobu kroz nekoputovanje ili učenje, kurs.

Zdravlje: Osetljivost kostiju i zglobova.

Vodolija

Posao: Finansije koje delite sa drugima biće u fokusu. Možete rešiti neko važno pitanje, ali će biti potrebno da budete oprezni.

Ljubav: Zauzeti se mogu baviti preispitivanjem odnosa, dok slobodni mogu upoznati osobu koja ih jako intrigira.

Zdravlje: Osetljiv nervni sistem – izbegavajte stres.

Ribe

Posao: Partnerstva i saradnje biće ključne. Ako budete spremni na kompromis, možete postići značajan napredak.

Ljubav: Zauzeti će osećati potrebu za iskrenim razgovorom, dok slobodni mogu započeti poznanstvo koje obećava stabilnost i trajanje.

Zdravlje: Optećenost nogu i umor.

(astroputnik)